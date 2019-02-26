直布羅陀問題令英國“脫歐”再生變數

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／ 西班牙《先鋒報》網站2月22日報道稱，由於歐洲議會中英國等國議員反對，歐洲議會拒絕接受在相關法律草案中將直布羅陀標注為“殖民地”。這一情況與西班牙政府試圖在英國“脫歐”之際實現與英國“共治”直布羅陀的初衷相左。英西直布羅陀之爭成為英國能否如願“脫歐”的又一變數。



直布羅陀位於歐洲大陸伊比利亞半島南端，扼守連通地中海和大西洋的咽喉要道，戰略地位重要。1713年西英雙方簽訂條約，西班牙正式將直布羅陀割讓給英國，此後直布羅陀一直被英國統治，西班牙則希望對該地區恢復行使主權。



直布羅陀居民曾在1967年和2002年兩次公投中，以壓倒性優勢決定留在英國。2006年簽署《科爾瓦多宣言》後，西班牙同意與英國共享主權。2016年英國舉行“脫歐”公投時，直布羅陀參與投票的96%的居民都支持留在歐盟。西班牙方面當時提議，如果直布羅陀允許西班牙參與共治，就讓直布羅陀保留“留歐”的權益，但直布羅陀方面表示不會為了留在歐盟而轉投西班牙懷抱。



隨著英國“脫歐”期限臨近，英國與西班牙和歐盟在直布羅陀問題上的矛盾進一步加劇。直布羅陀地區官員2月18日表示，一艘西班牙軍艦17日進入直布羅陀海峽附近的英國海域，並要求停泊在那裡的商船離開，英國皇家海軍隨後派出快艇驅離了西班牙軍艦。西班牙政府方面則表示，商船所在的是西班牙海域。



