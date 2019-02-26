潘功勝：擴大金融服務業雙向開放

中評社北京2月26日電／今日上午，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在接受央視財經頻道採訪時表示，近年來，人民銀行按照中央統一部署，牽頭防範化解重大金融風險。經過一段時間的集中整治，我國金融風險由前幾年的快速積累，逐漸轉向高位緩釋，已經暴露的金融風險正得到有序處置，金融風險總體上趨於收斂狀態。



但是，受國內外多種因素的影響，我國金融風險出現一些新的演進特點，防控風險的優先序也發生一些變化。為此，人民銀行必須堅持底線思維，強化風險意識，堅決打好防範化解金融風險三年攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線，重點做好以下工作。



第一，穩妥有序處置重點領域風險。繼續推動結構性去杠杆。加大銀行不良資產處置力度，有序處置信用債券違約風險。遏制地方政府隱性債務增量，有序化解存量。高度重視防範化解跨市場、跨區域風險傳染。堅決治理金融亂象，嚴厲打擊非法金融、金融犯罪和金融腐敗行為。



第二，加快建立更加科學有效的金融監管體系。要改進金融監管，健全宏觀審慎管理，提高金融監管的專業性和有效性。加強金融監管協調，形成監管合力。加快構建適合我國國情的金融機構風險處置和破產機制。



第三，健全金融機構公司治理。強化金融機構防範風險的主體責任。



在防範化解金融風險的過程中，要平衡好穩增長和防風險的關係，把握好政策力度和節奏，平穩處置化解各類風險。