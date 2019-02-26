長三角試點民生檔案跨省市查詢服務

中評社北京2月26日電／新近，根據上海市檔案館統一部署，上海市嘉定區檔案館推出的長三角地區民生檔案查詢服務已上線試運行。試運行期間，這家檔案館推出了上海、江蘇、浙江、安徽三省一市的婚姻檔案跨省市查詢功能。



家住嘉定新城的馮美麗10年前在她老家杭州和丈夫登記結婚。丈夫是上海人。如今夫婦倆結婚滿10年，馮美麗可以申請上海戶籍。不過，在準備申請落戶材料時，夫婦倆發現找不到結婚證了。在得知嘉定區檔案館推出婚姻檔案跨省市查詢服務後，馮美麗特地趕來尋求幫助。



嘉定區檔案館工作人員隨即咨詢杭州西湖區檔案館，經過查實，確定馮美麗的結婚證明能夠跨省市調取。馮美麗就立即填寫了《長三角地區民生檔案“異地查檔、便民服務”申請表》，工作人員以傳真方式向杭州發出書面調檔申請，按流程一周內就能拿到婚姻檔案證明。



據嘉定區檔案館工作人員介紹，“長三角地區民生檔案”查詢服務目前可查詢長三角區域內（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省）各級國家檔案館保管的民生檔案，且逐步在上海全市各級綜合檔案館均可以受理。前來申請的個人必須是查詢者本人並帶好身份證件。今後，隨著長三角三省一市在民生檔案公共服務領域的合作不斷深入，人們將可以在工作平台上直接申請，民生檔案的查詢範圍也將擴大，辦理時間將會縮短。



（來源：新華網）