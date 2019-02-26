不滿遭民進黨開除黨籍　吳子嘉將提出訴訟

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／民進黨籍《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭黨員認為經常在政論節目批判黨，影響民進黨形象，要求黨部處理。民進黨台北市黨部主委陳正德今天表示，黨部中午召開評議委員會，一致決定開除吳子嘉黨籍，將送到中評會確認。



根據台媒報道，吳子嘉說，“天下有這種荒謬的事，我已經委託律師到台北地方法院提起‘確認黨籍之訴’的民事訴訟”。



吳子嘉指出，這是從去年台北市長選舉所延續的恩怨，當時他是力挺台北市長柯文哲，但面對2020大選，開除他黨籍，民進黨不是就少了一個助力？



吳子嘉還爆料說，約2至3周前，某高層還約他見面，希望他儘量多幫蔡英文的忙，而他當場允諾。之後又有黨的高層找他溝通，也希望他多幫民進黨和蔡英文講話，而他也表達願意幫忙意願，“但現在怎麼開除我黨籍，我也不清楚是怎麼一回事？一整個荒謬啊！”



對於吳子嘉揚言，將委請律師依照人團法提出申訴，絕對會用“中華民國”法律來保障自己、不會就此放棄。陳正德則說，那是他身為黨員的權利，評委會做出的決議會再送到中評會，一切都依照黨的規章處理



陳正德表示，黨不是不能接受批評，也會深自檢討，但吳子嘉很多言論都是莫須有，自己製造爆料、無憑無據，又比任何人批評蔡英文更加嚴厲，一大堆言論又是無中生有、自己的臆測，還自稱是民進黨員，引發許多基層黨員不滿，也一再向黨部反應，當執委會有人提案，今天就召開評委會處理。