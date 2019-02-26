曾永權：綠打恐懼牌　把台灣推向戰爭邊緣

曾永權批綠選舉一到打恐懼牌，把台灣推到戰爭邊緣。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義2月26日電（記者 趙家麟）中國國民黨副主席兼秘書長曾永權26日在嘉義表示，民進黨執政快3年，奪權有術、“治國”無方，抗中、反中、親美路線造成緊張，兩岸關係搞不好，選舉到了就打恐懼牌，把台灣推到戰爭邊緣，讓美國總統特朗普把台灣當棋子。



曾永權26日抵國民黨嘉義縣黨部，主持蔡明顯兼任嘉義縣市黨部主委的佈達就任儀式，談到2020年大選的形勢與目標。



曾永權表示，明年大選訂在1月舉行，目前推算很可能是1月11日投開票。這將是非常關鍵選戰，不只是中國國民黨的生死一戰，也是“中華民國”關鍵一戰。



他指出，民進黨執政快三年，奪權有術、“治國”無方，從去年底看民進黨敗選之後，重新整軍後所推的政策仍然沒有變，“民進黨的兩岸還是搞不好，甚至現在都把台灣推向戰爭的邊緣。”



他回顧馬政府時期，台北、北京、華盛頓是等邊三角形關係。我們和大陸維持和平發展、合作的關係；對日本友好，也走親美路線，在美中台之間形成了等邊三角形。



但曾永權批蔡政府現在是抗中、反中、親美，造成緊張，讓特朗普把台灣當成棋子，現在選舉一到，就打恐懼牌、戰爭牌，最近看到“行政院長”蘇貞昌在“立法院”的答詢，很明顯就是打恐懼牌。



他表示，國民黨主席吳敦義主席已經說過，國民黨重返執政後，要在國統綱領、在維護“中華民國”主權完整、在“中華民國憲法”之下，推動兩岸和平協議。但蔡政府卻把和平協議導向成投降協議、統一協議，，把兩岸和平協議扭曲成投降、戰爭。

