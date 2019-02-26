中老鐵路建設惠及老撾百姓

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／雖然還是旱季，新年的老撾北部山林已有雲雨光顧。雲過雨歇，霧靄散去，中老鐵路已初現崢嶸，橋梁和路基初具規模，設備車輛在隧道口進進出出。



中老鐵路起於中老邊境口岸磨丁，南到老撾首都萬象，長400餘公里，全線採用中國管理標準和技術標準建設，2016年12月全線開工，計劃2021年12月建成通車。2019年是中老鐵路土建工程勝利竣工的關鍵之年。



中老鐵路的建設已帶動老撾當地5000餘人就業，參與中老鐵路建設正改變當地村民的生活，而他們的夢想也正隨著鐵路建設越來越近。



38歲的本瑪·扎棱薩在中老鐵路項目部當司機，33歲的妻子在項目部做保潔。兩個孩子一個上中學，一個上小學。本瑪說：“現在的收入更高，工資正常發放，而且我們兩人可以一起工作。”本瑪以前在外地開車，妻子在老撾最西部的沙耶武裡種水稻、玉米和薯類，勉強自給自足。



“希望今後可以送孩子去中國留學讀書，為中老兩國日益緊密的合作交流作貢獻”。本瑪對孩子寄予很大希望，希望後代以父母參與過中老鐵路建設而自豪。



本瑪和他的中國同事們已經在老撾創造了歷史。中國電建水電十五局承建的旺門村二號隧道2017年12月12日順利貫通，成為中老鐵路項目全線首個貫通的隧道，也是老撾歷史上首個現代公路、鐵路交通隧道。



“鐵路經過的村莊變化很大，發展很快，老百姓也經常會來看鐵路施工。”隧道附近的蓬通村副村長連·馮哈說。他告訴記者，以前這裡的百姓靠種田、養殖和林業謀生，“鐵路項目為偏遠地區增加就業崗位和收入、提高了百姓生活水平”，以後鐵路通了村子裡要“多種植水果、多養家禽”，“用鐵路把它們運出去”。



34歲的宋宅·賽雅馮來到中老鐵路項目工作則是因為自己的技術夢想。他以前在老撾公司工作，參加過水電站建設，中老鐵路項目啟動後就應聘來到水電十五局中老鐵路項目部工作。



宋宅告訴記者，在中老鐵路工作的收入和工作環境都更好。他說：“老撾公司測量部門使用的儀器沒有這麼先進，來到中老鐵路項目工作後學到更多知識、學會使用更高端的儀器設備。”



在剛剛結束的中老鐵路2019年建設工作會議上，宋宅被授予2018年中老鐵路項目“鐵路工匠”榮譽稱號。



“老撾的鐵路建設才剛開始，將來鐵路可能貫穿老撾南北，遍布全國，”宋宅期待自己的夢想在鐵路上不斷得到實現，“希望繼續和中國人一起修鐵路，每天一起去工地上班。”宋宅希望積累足夠的經驗和技術，將來開辦自己的測繪公司，和中國人繼續合作。



（來源：新華社）