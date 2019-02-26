內蒙古錫林郭勒盟重大事故初步調查結果公佈

中評社北京2月26日電／內蒙古錫林郭勒盟“2·23”重大事故調查組26日發佈初步調查結果，事故主要原因係企業網上非法購置運輸車輛，並私自將運輸地面人員的車輛用於井下運輸，且事發時車輛嚴重超載。



新華社報道，“2·23”重大事故發生後，內蒙古自治區成立以政府常務副主席為組長的事故調查組，全面開展事故調查。據調查組成員張玉國介紹，初步調查結果顯示，發生事故的企業在網上非法購置運輸車輛，且該車輛沒有國家規定的安全標誌，沒有經過相關機構的檢測檢驗，企業把運輸地面人員的車輛用於井下運輸也係嚴重違規。同時，企業還嚴重違反了安全設施設計規定，把措施斜坡道用於井下人員輸送。此外，事故車輛的核載人數不超過30人，但事發時實載50人，屬嚴重超載。



調查組還發現，發生事故的企業把安全生產責任全部轉嫁給了外包施工隊伍，並違反了停產復工安全監督管理的有關規定。張玉國說，該企業此前向有關部門報告其春節期間不停產，但實際上1月15日就進行了停產。2月13日，企業擅自復工，但沒有進行安全監管報備，嚴重違反了停產復工安全管理的有關規定。同時，基層安全監管人員監督管理的針對性不強，特別是在特殊節點的安全管理、春季停產復工的過程中，還沒有全部掌握實情。



張玉國表示，調查組將依法依規全力查明事故原因以及相關責任人的責任。按照調查工作的整體安排，力爭在10至15天內完成事故調查工作。



據介紹，目前，內蒙古已派出12個專項工作組奔赴全區12個盟市，在全區範圍內對有斜坡道豎井的企業進行隱患全面排查。對於即將復工復產的企業，內蒙古將進行嚴格的檢查驗收。

