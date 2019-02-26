美國威脅進一步制裁　委內瑞拉外交部予以譴責

中評社北京2月26日電／美國副總統彭斯25日表示，美國政府將對委內瑞拉施加更多制裁，進一步向委政府施壓。委內瑞拉外交部當日就此發表聲明，呼籲國際社會捍衛多邊主義，譴責美國對委追加新制裁。



新華社報道，彭斯當天在波哥大參加“利馬集團”會議時說，美國政府將對那些阻止“人道主義援助”物資進入委內瑞拉的委政府官員進行制裁，同時將對委政府的金融體系採取制裁措施。



對此，委外交部長阿雷亞薩25日晚發表聲明說，世界各國應團結一致捍衛《聯合國憲章》的宗旨和原則，反對一切危害國際和平與安全的行為。他還說，捍衛多邊主義是維護世界和平的重要保證。



阿雷亞薩譴責美國及部分國家“正在策劃推翻委內瑞拉政府及其憲法總統馬杜羅，公然違反國際法最基本的原則”，同時拒絕接受美國當天對委4名官員實施的制裁。



美國財政部25日發表聲明，對委內瑞拉蘇利亞州、阿普雷州、巴加斯州和卡拉沃沃州的州長實施制裁，稱其支持委總統馬杜羅，阻礙“人道主義援助”物資進入委內瑞拉。受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。



在美國的支持下，委議會主席、反對派領導人瓜伊多23日試圖從哥倫比亞和巴西邊境向委境內強行運送美國“人道主義援助”物資，但物資並未通過委軍方把守的邊境線。



1月23日，瓜伊多宣佈自己為“臨時總統”，要求委內瑞拉重新舉行大選。美國及一些拉美國家隨即對他表示支持。為逼迫馬杜羅下台，美方近期不斷加大對委制裁力度，甚至威脅不排除進行軍事干預。