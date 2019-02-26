遭開除黨籍　吳子嘉：民進黨真的很荒唐

吳子嘉遭民進黨開除黨籍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）時常上政論節目批評時政的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，今天遭到民進黨台北市黨部開除黨籍。吳子嘉下午接受中評社訪問指出，民進黨祭出黨紀，只因為他在電視上的講話，這是民進黨在耍威風。他已經委託律師依法處理，依法保護他作為民進黨員的權益，他也批評，民進黨這樣做真的很荒唐，這樣做未來危機重重。難道民進黨不能接受一點良心的建議嗎？



吳子嘉也強調，民進黨現在開除他的黨籍，“不是警告我，而是要警告別人”，“我以後言論就沒禁忌”，本來他心裡上還有牽掛，現在沒牽掛了。



民進黨台北市黨部主委陳正德證實確有此事，強調吳子嘉過去常在政論節目上發表不實言論，污衊黨、汙衊“總統”，所以有執行委員會提案，今天送評委會討論，最後決定將吳子嘉除名，也就是開除黨籍。



吳子嘉說，“要開除我的黨籍，也沒有跟我說”，已經請律師要依法提起告訴，律師會以侵權的提告捍衛法律上的程序。他痛批，民進黨沒有這個權力開除他的黨籍，他會依法保護他作為民進黨黨員的權益，民進黨這樣做很荒唐。



他也說，他在電視上指控的每一項事實，都可以用妨礙名譽來提起告訴，他在公開節目上評論，講的會比其他媒體人講得更嚴重嗎？“我有污衊民進黨？”“很多電視台罵民進黨的程度超過我”，難道民進黨不能接受一點良心的建議嗎？



吳子嘉也說，新聞同業人員具有黨員身分，應該是民進黨資產，用政黨來侵犯他的專業，他呼籲民進黨要非常小心。“竟然用開除黨籍的方式處理我”，政黨利益與新聞利益衝突時，民進黨應該要有道德勇氣維護新聞專業，民進黨現在這樣做未來危機重重。



是否因為罵太兇遭到開除黨籍，他強調，“還有人比我罵的更兇”，不是兇不兇的問題，而是是否事實的問題，他舉例，高雄市在陳菊執政時，有一個市府秘書被通緝還到處走，難道這不能批評嗎？