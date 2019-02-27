湯紹成：中國還有制裁美企業殺手鐧未使出

湯紹成。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月27日電（記者 楊騰凱）美國總統特朗普日前宣布推遲對中國商品加徵關稅，貿易戰看似趨緩。政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成接受中評社訪問時表示，中國大陸還有制裁美國企業的殺手鐧未使出，北京也盼雙方鬥而不破，中國大陸在5G已領先，有科技就有軍事，就算貿易戰暫緩，美國還是會從其他方面對抗大陸，中美較勁仍然會是整體戰、持久戰。



湯紹成是德國波昂大學政治學博士，現為政治大學國際關係研究中心研究員、中華兩岸人民文經交流促進會會長，曾在1996至2000年以新黨黨籍擔任第三屆“國大代表”。



湯紹成表示，在中美貿易戰方面，美方也發現，他們自己在貿易戰上面也會受到很多傷害，而且中國大陸的殺手鐧還沒使出來，包括與大陸生意往來密切的波音公司，或是星巴克等，中國大陸假如把他們趕走，或進行制裁，美國也會很慘。這些殺手鐧中國大陸還沒動，看起來北京也希望息事寧人，不要走到那一步，如果走到那步大家都翻臉了，現在還是希望鬥而不破。



湯紹成指出，美方現在像慈禧太后一樣對全世界宣戰，對韓國、日本的貿易也都不對盤，但美國漸漸在各方面也感受到自己占不了優勢了，所以要有所妥協，但就算中美貿易戰暫時落幕，雙方較勁還是不會停的，美國還是會從很多方面與中國大陸對抗，包括打台灣牌、印太戰略等。另外一方面就是科技，科技還牽涉到價值問題，這是老美非常擔心的一塊。



湯紹成表示，中美較勁仍會持續的原因在於，中國大陸當前在5G已經領先，有了科技就有軍事，有了軍事就有財經，有了財經就有價值。價值是最根本的，美方、西方的民主、自由這些傳統恐怕都要被中國大陸打破了、取代了，這才厲害，等於是西方被刨根了，老美當然會擔心這點，所以中美較勁仍然會是整體戰、持久戰。



湯紹成指出，特朗普這次會見朝鮮領導人金正恩，金正恩方面在洲際飛彈的部分可以有所妥協，只要不要打到美國，美國在經濟制裁上或許就會有所鬆動，雙方有望達成一定的協議。至於可以打到日本、韓國的中程飛彈、短程飛彈，美國恐怕就不管了，相信特金二會仍將有所成果，這樣子一來特朗普對內就可以交代了。