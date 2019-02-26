巴基斯坦稱攔截越線印軍機　對方拋棄掛載逃走

印度軍機扔下的物件砸中地面後的景象。 中評社北京2月26日電／巴基斯坦軍方發言人26日透露，印度軍機越過有爭議的克什米爾地區控制線，在巴基斯坦緊急起飛戰鬥機後，印度軍機“拋棄掛載”逃離。



美國《The Drive》網站2月26日報道，巴基斯坦軍方發言人阿西夫·加福26日在推特上譴責了印度飛機的違規行為，他表示：“印度飛機從穆扎法拉巴德地區侵入。”他沒有說明有多少架印度飛機，或是什麼型號的飛機參與了這一事件。一段未經證實的視頻顯示，似乎至少有一架巴基斯坦的JF-17戰鬥機在夜間開滿加力緊急起飛。



阿西夫·加福說：“印度空軍越過了實際控制線，巴基斯坦空軍立即做出回應，印度戰鬥機隨即返航。”他表示，“面對巴基斯坦空軍及時有效的反應”，這架印度飛機“匆忙拋棄掛載”。沒有造成人員傷亡和損失。



印度國防部則表示，未收到有關巴方說法的任何信息。但使用飛行跟蹤軟件的網絡觀察員注意到，在克什米爾邊境附近的天空中有一架印度空軍的EMB-145空中預警機。



另據印度ANI新聞網站26日的最新報道，當地時間26日03時33分, 12架印度空軍幻影2000戰鬥機襲擊了印巴實控線上的一個主要恐怖分子營地, 並將其完全摧毀。報道稱，印度空軍幻影2000戰鬥機投下的1000公斤炸彈成功炸毀了整個武裝分子的營地。巴基斯坦緊急出動了戰鬥機對印軍戰機進行攔截，但當巴方戰鬥機發現印軍龐大的戰機編隊後隨即折返。



印度媒體表示，此次襲擊是為了對2月14日在印度發生的襲擊事件做出的回應。在2月14日印控克什米爾地區高速公路上印度准軍事組織的大巴車遭到襲擊，據印度一名高級官員的說法襲擊已造成至少40多名警察部隊人員死亡。



來源：環球網

