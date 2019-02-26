印度在巴控克什米爾一側發動空襲

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／印巴兩國關係近期陷入緊張局勢。據俄媒報道，印度農業部長加金德拉·辛格·謝哈瓦特（Gajendra Singh Shekhawat）26日證實 ，印度飛機在巴控克什米爾一側進行了轟炸。



“今日俄羅斯”網26日報道稱，謝哈瓦特當地時間周二在推特上發文稱：“今天凌晨，空軍對對面（巴基斯坦境內）的恐怖組織營地發動了空襲，並將其徹底摧毀。”



據報道，就在謝哈瓦特發表此番言論的2小時前，巴基斯坦軍方表示，一 架印度飛機曾侵入巴基斯坦領空。巴方稱，這架飛機“釋放了一枚炸彈” ，但沒有造成人員傷亡。



根據此前媒體報道，印巴兩國關係近期陷入緊張局勢。14日，印控克什米爾地區發生一起自殺式襲擊，造成40多名印度中央後備警察部隊士兵死亡，另有數十人受傷。印度政府隨後在克什米爾地區實施宵禁，大規模搜索與打擊恐怖分子，並揚言在國際上孤立巴基斯坦，甚至有傳言印度軍方正計劃跨過實際控制線（LOC）到巴國境內對恐怖組織展開手術式報復攻擊。印度財政部15日甚至宣布取消對巴最惠國待遇。



對此，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗19日否認巴基斯坦在背後操縱這起攻擊，並表示如果有證據，他的政府會採取行動對付罪魁禍首。



（來源：環球網）