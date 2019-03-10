中評智庫：九二共識與國民黨的兩岸論述思考

國民黨應該果斷跳脫以往反共意識形態窠臼，正視現實，與大陸真正攜手合作。 中評社香港3月10日電/中國評論月刊總編輯、兩岸關係和平發展協創中心專家委員周建閩在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《關於九二共識的本源表述和國民黨兩岸論述的思考》。作者強調：2020大選在即，兩岸政策事關台灣的安危與發展，是島內最重要的政策。國民黨應該果斷跳脫以往反共意識形態窠臼，正視現實，與大陸真正攜手合作，在“九二共識”的基礎上建構一個能夠打動台灣民眾、確保台灣長治久安的核心論述，以展現一個百年老黨的氣魄與膽略。令人高興的是，最近高雄市長韓國瑜關於兩岸關係的新論述和對於民進黨蔡英文當局要走什麼路的質問，使人耳目一新。國民黨領導層應就此在黨內深入討論，達成共識，明確台灣未來發展道路和方向！文章內容如下：



習近平總書記的新年講話，其核心內容是關於兩岸的和平統一問題，即兩岸必須統一和如何統一。要談統一問題，必談“九二共識”，因為她是目前兩岸達成的最重要的政治共識。習總此次特別作了正本清源的闡述，指出“兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成‘海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一’的‘九二共識’”。對“九二共識”的完整涵意作了更加明晰和回歸歷史真實的表述。



習近平總書記的講話，在台灣政壇投下一枚強烈的震撼彈。蔡英文當局對習近平講話氣急敗壞，稱“我們始終未接受‘九二共識’，根本的原因就是北京當局所定義的‘九二共識’，其實就是‘一個中國’、‘一國兩制’”。她並呼籲台灣各政黨以後不要再談“九二共識”，企圖將困擾民進黨已久、始終無法擺脫的“九二共識”抹去。這當然是蔡英文的幻想。不過，從她的上述表態中，我們可以清楚地發現：



首先，蔡英文故意將“九二共識”與“一國兩制”混為一談，其目的是想把台灣民眾引上歧路，通過誘導民眾對被汙名化的“一國兩制”產生恐懼，激起台灣民眾的反抗心態，形塑兩岸敵對、仇視的態勢，以所謂“台灣共識”來對抗“九二共識”。眾所周知，“九二共識”是兩岸在統一前達成的最重要政治共識，是兩岸關係的政治基礎；而“一國兩制”是實現國家統一的制度安排。把這兩者等同掛鈎連接起來，顯然是別有用心。