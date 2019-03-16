中評智庫：習近平重要講話的辯證思惟

中評社香港3月16日電/台灣銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授楊開煌在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《習近平重要講話的辯證思惟考察》。作者指出：“習五點”的特色之一，是從寄希望於“台灣當局”到“兩個寄希望”，再到“寄希望於台灣人民”的辯證過程。“習五點”的特色之二，是對統一後的構想，是從“一綱四目”到“一國兩制”，再到積極的“一國兩制”的辯證過程。“習五點”的特色之三，在論述兩岸之爭時，是從毛蔣的“意識形態”之爭，到鄧蔣（經國）的制度之爭，再到今後的治理之爭的辯證發展。所以“習五點”的特色之四，在“武力說”方面，也看出從毛周的“武力解放”，到鄧的“武力促統”，到江、胡“武力反獨”，再到習的“精準反獨”的辯證發展的可能性。文章內容如下：



一、前言



習近平總書記在中共紀念全國人大常委會發表“告台灣同胞書40週年”大會上發表重要講話，總結中共建政以來70年的對台政策作為，也提出了往後中共對台政策的指導思想和作為，被稱為“新時代的對台政策的綱領性文件”。因此，發表之後廣受重視，各方議論，汗牛充棟，各有立場，各有評述，然而包括大陸學者的討論文章，尚未有從習近平很重視的馬克思主義的方法論的角度討論習的重要講話，以往武漢大學馬克思學院的林子榮講師在中國評論2018年7月號，發表過一篇名為“新時代習近平對台工作重要思想的辯證思維探析”一文，作者試著從馬克思主義的方法去歸納出，習總以馬克思主義在認識和理解事物時，通過“聯繫觀點認識和分析台灣問題”，闡明了“‘台胞利益’、‘台灣前途’、‘國家統一’與中華民族偉大復興的內在聯繫”。得出“台灣同胞是實現中華民族偉大復興的‘追夢者’”、“從全民族發展的高度來把握兩岸關係發展方向”及應該“從歷史思考台灣問題”；其次從馬克思主義發展的觀點，認識到“在實際工作要堅持以發展觀點為指導，統籌兼顧，處理好當前和長遠的關係”來“認識和分析台灣問題”，得到“和平發展”、“大陸發展”及“持之以恆”三點解決來看待台灣問題的心得；再從馬克思主義的矛盾觀點，體認“兩岸關係錯綜複雜，是一個由多種矛盾構成的矛盾系統，這些矛盾交織在一起，伴隨著兩岸關係發展過程，推動兩岸關係的運動、變化和發展”，以此來“認識和分析台灣問題”，得出“堅決反對和遏制‘“台獨”’”、“‘兩岸一家親’理念”及“堅持兩岸關係和平發展道路”等習近平“對台政策”的特質。結論中，作者認為習的對台政策“表明我們黨對於台灣問題的認知更加成熟”。①然而，客觀而言，作者的分析衹使用了馬克思主義的名詞，並未運用馬克思主義的辯證方法，所以作者歸納的相關習總對台政策的論點，即便不用馬克思的辯證思惟也可以得出上述的結論；同時上述的論點，幾乎在其他領導人的對台政策中也都存在。看不出什麼新時代對台政策的特色。