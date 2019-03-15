中評：新時代“一國兩制”實踐與未來發展

新時代“一國兩制”發展有望形成一個國家，兩種制度，港澳台三種方案的新格局。 中評社香港3月15日電／中國現代國際關係研究院副研究員李環在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《新時代“一國兩制”實踐與未來發展》，作者認為：“一國兩制”方針形成於上世紀七、八十年代，是中國共產黨長期思考解決國家統一問題的結果，最早為解決台灣問題，最先在香港進行實踐。“一國兩制”既是國內外形勢互動的產物，又反過來為促進國內發展和世界和平貢獻中國方案。十九大以來，隨著國內外形勢的變化和港澳台形勢的發展，中國的“一國兩制”實踐表現得更為自信，展現出新的氣象。2019年初，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出“探索‘兩制’台灣方案”，引發各界關注。新時代“一國兩制”發展有望形成一個國家，兩種制度，港澳台三種方案的新格局。文章內容如下：



一、“一國兩制”的形成



一個國家，兩種制度是中國共產黨提出的解決國家統一問題的方案。無論是“一國兩制”、港人治港、澳人治澳、高度自治，還是“和平統一、一國兩制”，都體現了中國領導人對國內和國際形勢的雙重思考。從“把主要精力轉移到經濟建設上來”到“全面深化改革、擴大開放”，從“另起爐竈”、“打掃乾淨屋子再請客”到“和平與發展仍然是時代主題”，中國在謀求發展與和平的過程中，逐漸形成了“一國兩制”。



“一國兩制”是中國共產黨解決國家統一問題的智慧結晶。“一國兩制”方針體現了中國共產黨實事求是的精神。該方針用於解決台灣統一和香港、澳門回歸問題，醞釀於二十世紀七十年代末期，形成於二十世紀八十年代，實踐於二十世紀九十年代。不過，中國共產黨對台灣、香港、澳門問題的思考卻可以追溯到建國之前。1946年12月，毛澤東在與西方記者交談中談及共產黨對香港的態度，“我們現在不提出立即歸還的要求，中國那麼大，許多地方都沒有管理好，先急於要這塊小地方幹嗎？將來可按協商辦法解決”。1949年初春，毛澤東與米高揚會談時表示，“中國還有一半的領土尚未解放，大陸上的事情比較好辦，但海島上的事情就比較複雜，需要採取另一種較為靈活的方式去解決，或者採用和平過渡的方式，這就要花較多的時間了。在這種情況下，急於解決香港、澳門的問題，也就沒有多大意義了。相反，恐怕利用這兩地的原來地位，特別是香港，對我們發展海外關係、進出口貿易更為有利些。總之，要看形勢的發展再作最後決定。”“台灣是中國的領土，這是無可爭辯的。現在估計國民黨的殘餘力量大概全要撤到那裡去，以後同我們隔海相望，不相往來。那裡還有一個美國問題，台灣實際上就在美帝國主義的保護下。這樣，台灣問題比西藏問題更複雜，解決它更需要時間。”