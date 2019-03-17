中評智庫：當前台灣民眾的統獨心態

對於兩岸關係和台灣政局演變來說，台灣民意無疑起著非常重要的作用。 中評社香港3月17日電/廈門大學台灣研究院教林勁授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《當前台灣民眾統獨心態的基本特點分析》。作者表示：自上個世紀80年代台灣政治轉型、尤其是推動“憲政體制改革”以來，台灣民眾的認同危機與台灣民主化的兩難困境密切相關；自2016年大選競選展開以來，蔡英文的“維持現狀”主張之所以有著相當的民意基礎，有其現實的社會原因。本文試圖從以上兩個方面就當前台灣民眾統獨心態的基本特點及其原因作一初步的分析，進而由此提出相關的認識及思考。文章內容如下：



一、民眾的認同危機與台灣民主化的兩難困境密切相關



眾所周知，台灣問題是國共政治鬥爭及由此所引發內戰的延續及結果，而兩岸長期分離的特殊歷史情境所造成的台灣“憲政”體制危機，亦是“台獨”勢力及活動長期存在的內部原因之一，而且是關鍵性的因素。台灣政治轉型及民主化進程有其內在的兩難困境，倘若要徹底推行民主化，則勢必難以維持“中華民國政府”的這一所謂“法統”，即它所堅持的“全中國”的代表性；倘若要完全地維持“中華民國政府”的“法統”，那麼就勢必一定程度妨礙台灣自身的民主化發展，兩者不可兼得。



按照馬克思主義的民主觀點，“民主政治就是人民自己決定國家制度，國家制度最終體現人民的意志，人民是國家全部政治生活的決定性環節。這也正是‘主權在民’或‘人民當家做主’的真實意義所在”①。因此，民主問題也是國家問題，國家問題不可避免地包含著兩個方面：國體問題和政體問題。相應地說，“民主也包含著兩個方面：民主的內容和民主的形式。國體和民主的內容是主要的、基本的方面，政體和民主的形式則是次要的和非基本的方面”②。因此，如果國家主權問題、民眾認同問題未能得以明確，台灣民主化本身就必然存在受到“台獨”勢力綁架和異化的問題，衹要這個問題長期得以延續，兩岸關係就不可能實現良性互動的穩定局面，台灣民眾難以形成較為穩定的、相對一致的“國家認同”，這也是當前台灣社會所呈現的認同方面的對立和危機之癥結所在。