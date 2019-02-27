嘉義藍主委：農漁民對韓拚經濟有感大選加分

蔡明顯兼任嘉義縣市黨部主委。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義2月27日電（記者 趙家麟）中國國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯26日接受中評社訪問表示，民進黨反中、排中的政策已經很明顯，而高雄市長韓國瑜打經濟牌，農漁民有感，進一步衍生對政治產生化學效應，對2020年大選會很大的加分作用。



蔡明顯還說，嘉義縣從2001年起就由民進黨執政，過去看嘉義政治都是從派系生態解讀，但他認為，地方派系已經式微，台灣兩次政黨輪替後，政黨政治愈來愈明顯，國民黨已拿回嘉義市的執政權，能量往嘉義縣輻射，在嘉義縣也有2.6萬名國民黨員，如果能夠團結一致，在地方是一股不容忽視的力量。



蔡明顯12年前還在嘉義縣黨部服務，後來調任台南縣，在台南縣市合併後出現書記長，6年前調升嘉義市黨部主委，去年底的九合一選舉，終於成功輔選黃敏惠當選嘉義市長，拿回國民黨執政權。黨中央26日佈達派任蔡明顯兼任嘉義縣黨部主委，肩負起嘉義2020年大選的重責。



九合一選後，韓國瑜“貨出去、人進來、發大財”的口號成了農產品出口行銷的焦點，嘉義是農業大縣，“韓流”是否會在嘉義發酵？



蔡明顯表示，民進黨反中、抗中的政策已經很明顯，但人民希望把東西賣出去，只是有政治力干擾，農漁產品銷往大陸並不順利。目前看來，韓國瑜打經濟牌的口號，農漁民有感，會進一步衍生對政治的化學效應，他相信對明年大選會有很大的加分作用。



蔡明顯指出，如果有機會，不排除邀韓國瑜到嘉義協助行銷農漁產打開外銷通路；但他認為更重要的是，嘉義市已經由國民黨執政，如何把嘉義市長黃敏惠領導的市政績效，把力量逐步輻射、延伸到嘉義縣，縣市互利共榮，就有機會贏回嘉義縣。



他說，嘉義長期由民進黨執政，目前藍綠比約為2比8、3比7，但這個懸殊比數的結構不會是永遠的，政治本來就有變動性，嘉義的農漁民占大部分，只要國民黨利用這個時機、因勢利導，累積人民對國民黨的信任，選民的態度就會轉向。



蔡明顯表示，國民黨在嘉義縣也曾有過每場選戰揮出全壘打的榮景，過去他在嘉義縣黨部服務期間，“國代”與“立委”選舉，都有過黨提名全額當選的紀錄。他認為，藍軍在嘉義縣有基礎，且地方派系已漸式微，取而代之的是政黨政治，目前國民黨在嘉義有2.6萬名黨員，團結起來，會是一股不容忽視的力量。



蔡明顯說，黨務人力物力都處困境，嘉義縣是國民黨的艱困區，他會馬上走往嘉義縣18個鄉鎮市，做深度的探訪，聆聽各位的意見，了解地方政治生態，凝聚各方力量突破重圍，因應2020年的選舉，找出一條最有效的路。