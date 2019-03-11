中評智庫：對融合發展的再認識

“惠台31 條”突破了過去的“界線跨越”的思維，確立了“界線模糊”的新思維。 中評社香港3月11日電/中共福建省委黨校福建行政學院閩台研究院教授、兩岸關係和平發展協同創新中心研究員嚴志蘭在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《對融合發展的再認識》。作者認為：十九大報告提出“率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇”， “惠台31條”是貫徹十九大精神的第一步，是大陸對台融合發展的集中體現，是迄今為止大陸為促進兩岸經濟社會融合發展而推出的最系統、最全面、最具體的政策措施。迄今為止，大陸已有近30個省、直轄市和縣市區的地方政府相繼推出了貫徹中央“惠台31條”的實施細則，學界稱中央與地方的諸多“惠台政策”構成了“涉台公共政策體系”。隨著融合發展在大陸全面貫徹實施、深入推進，融合發展的實踐意義日漸凸顯。文章內容如下：



一、對融合發展意義的再認識



1.從和平發展角度看，大陸提出的融合發展是推動兩岸和平發展進程的新思路、新思維；同時，兩岸在社會治理領域形成競合關係，這是深入推進兩岸和平發展的新抓手。



兩岸融合發展的思想，是在深刻總結1979年以來將近四十年兩岸關係和平發展的基礎上形成的①，但面對2012年以來，特別是2016年5月以後兩岸關係劇變，大陸對台和平發展政策迫切需要完善、深化和升級。具體來說，融合發展的提出，是希望通過貫徹融合發展的新政策來彌補並解決以前交流發展政策所面臨的“瓶頸”②。比如，2012年以來，雖然兩岸關係和平發展進入大交流、大合作、大發展的新歷史階段，但兩岸之間國族認同繼續撕裂；台獨頑固勢力抱持島民心態，難以消除對大陸的各種偏見誤解；台灣人民無感和平發展紅利；大陸民間武統聲漸起等問題影響和阻礙兩岸關係和平發展。近年來，大陸推動兩岸融合發展的諸多政策探索與實踐效果得到兩岸人民與學界的普遍認可，被認為是新時代推進兩岸和平發展與和平統一進程的新思路、新思維。



值得注意的是，2018年台灣地區“九合一”地方選舉中，“社會治理”主題浮現出來，開始成為聯結兩岸、影響兩岸關係發展的一個重要因素。下面具體分析“社會治理”主題出現在2018年地方選舉中的邏輯。筆者認為，韓國瑜意外出線勝出，至少推導出兩個啟示：