中評智庫：中美貿易爭端可暫停但不就此結束

中美貿易爭端的深層次原因是中國迅速崛起引發美國的戰略焦慮 中評社香港3月14日電／中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《中美貿易爭端及其走勢評析》，作者認為：中美貿易爭端自發生以來，經歷了疾風暴雨式升級和首腦會晤之後雙方按下了“暫停鍵”的過程。中美貿易爭端不會就此結束，分歧的常態化將是未來兩國關係的主要表現。即便這次貿易糾紛得以平息，也可能是暫時的修正，美國全力遏制中國高技術產業發展，以及遏制中國崛起的意圖不會改變。這也決定了中美爭端的長期性。因此未來中美經貿領域出現“部分脫鉤”的可能性是客觀存在的。其中主要包括美國對中國高科技產品出口，中國對美直接投資、跨國併購，美國在多邊和區域自貿協定排斥中國等。這些問題可能在未來相當長的一個時期都將存在於中美兩國經貿關係之中，因此未來如何擴大中美之間的合作面，縮小和管控好分歧面，將是擺在兩國之間的重要課題。在此嚴峻的國際環境中，中國不僅不會被擊垮，反而具有很大的戰略空間。文章內容如下：



一、中美貿易爭端的主要特點及其原因



1、早有存在，集中出手。眾所周知，中美貿易失衡是多年存在的客觀現實，但由於中美貿易具有較強互補的結構性特徵，也有我要買而你不賣的冷戰思維干擾，以及還包括了他國中間品在中國組裝出口的東亞新三角貿易等特點，因而這種失衡狀態維持了多年，但此間圍繞某些商品的301調查，時而出現。尤其是自2017年之後，美就對中國出口美國的鋼鋁等產品發起232調查、對洗衣機與光伏產品發起201調查，並對洗衣機徵收3年高達50%的保護性關稅，對光伏產品徵收4年高達30%的保護性關稅。進入2018年，中美貿易摩擦進入高頻爆發期。3月9日，美宣佈對進口鋼和鋁分別加增25%和10%的關稅之後，先後對價值約340億美元、160億美元、2000億美元的中國輸美商品徵收高額關稅，包括航空產品、高鐵裝備、新能源汽車和高技術產品等1300多個稅項。在短時間內徵收巨額關稅，這在國際貿易摩擦史上實屬罕見。



2、迅速升級，影響廣泛。中美貿易爭端發生不久就迅速向高技術領域蔓延。特朗普政府發起的對華“301”調查直指《中國製造2025》，徵稅清單也涉及《中國製造2025》中航空航天、信息通信技術、高鐵裝備等高科技產業。2018年美國國會通過了旨在限制中國企業赴美投資的《2018年外國投資風險審查現代化法案》（FIRRMA）以及最新版本的《2018年出口管制改革法案》（ECA），這兩項法案的生效將為中國赴美投資高科技行業以及從美進口高科技產品帶來更大阻力。重點是AI技術、AI芯片、微處理技術、計算技術、機器人、量子計算等14項前沿技術。此外，自2018年以來，美國對中國高技術企業的打擊更為集中，繼2018年4月中興被指因違反伊朗及朝鮮的制裁禁令遭美方制裁後，美國亦於10月對中國芯片製造商福建晉華實施出口禁令，華為成為美國打擊的重點對象。