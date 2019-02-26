日修改地震預測評估　日本海溝附近有大震危險

中評社香港2月26日電／日本政府的地震調查委員會（委員長：東京大學教授平田直）26日發佈預測稱，東北-關東地區的日本海溝附近海域今後30年內發生里氏7～8級大地震的可能性高。委員會鑑於2011年3月發生了東北地區太平洋近海地震（東日本大地震），修改了同年11月彙總的長期評估。



共同社消息，平田指出“希望不要認為因為已經有過大地震，所以此後一段時間內就不會發生大的地震”，呼籲予以警惕。委員會還將推進預測這種地震發生後抵達沿岸的海嘯高度。



預測顯示，在與東日本大地震相同地點發生里氏9級超大地震的概率“幾乎為0%”，在青森縣東方近海以及岩手縣近海北部發生里氏7.9級左右地震的概率是“5%～30%”，與2011年版的預測相同。另一方面，宮城縣近海全境發生里氏7.9級左右地震的概率從2011年版的“幾乎為0%”升至“約20%”，福島縣近海發生里氏7～7.5級地震的概率也從“約10%”升至“約50%”。



此外，被稱為“宮城縣近海地震”的、靠近陸地的里氏7.4級左右地震發生概率從“不明”改為“約50%”。製作2011年版時還未把握東日本大地震全貌，放棄了對震源區域內的評估，此次則基於之後的調查研究，算出了概率。



在海溝附近斷層緩緩錯位，陸地晃動較小但會有大海嘯來襲的海嘯地震（里氏8.6～9級）發生概率“約30%”，沒有改變。



地震調查委員會進行了分類，26%以上屬於概率“高”，3%～未滿26%屬於“較高”，此次的大部份預測為“高”。



東日本大地震前也曾算出里氏7～8級地震的發生概率，但2011年發生了“超出預想”的里氏9級超大地震。此次鑑於該地震對相關海域的影響，修改了預測。