工黨欲進行新“脫歐”公投遭保守黨抨擊

（圖片來源：CNN） 中評社北京2月26日電／據美國有線電視新聞網（CNN）25日報道，英國在野黨工黨領袖科爾賓當天在工黨議員會議上表示，工黨將全力支持舉行新的“脫歐公投”。



報道稱，科爾賓表示，由於首相特雷莎·梅未能獲得議會對其脫歐方案的支持，導致英國在正式脫歐期限（3月29日）前處於瀕臨崩潰的境地。他還透露，工黨決定將全力支持英國進行第二次“脫歐”公投。此前，英國民眾於2016年6月通過全民公投，決定脫歐。



25日晚，科爾賓會見工黨議員時說：“我們將盡一切努力防止無協議脫歐，並拒絕接受特雷莎·梅被大多數人反對的‘脫歐’協議可能造成的破壞性後果。根據我們的會議政策，我們將致力於提出或支持一項有利於公眾投票的修正案，以防止有破壞性的保守黨式‘脫歐’被強行施加在英國身上。”



根據工黨發布的一份聲明，他們將於本周在內閣提出5項要求，其中包括與歐洲聯盟建立永久關稅聯盟，與歐盟單一市場保持“緊密結盟”等。工黨還補充道，他們將支持一項名為Cooper－Letwin的跨黨派修正案，旨在通過延長《里斯本條約》第50條和推遲英國脫歐來阻止無協議脫歐。



工黨‘脫歐’發言人凱爾·斯塔默（Keir Starmer）也在推特上表示，“如果此項提案在議會上遭到拒絕，工黨將支持新的‘脫歐公投’。”



對於工黨的這一舉措，以特蕾莎·梅所在的保守黨予以回擊。保守黨在推特上稱，工黨此舉“違背英國人民的意志，對英國歷史上最大型的一次民主投票視而不見”。保守黨還寫道：“工黨已經撕毀了他們的承諾。現在，他們正在推進可能會造成分裂的第二次公投，這將使我們回到原點。”



CNN還提到，截至目前，工黨並未透露第二次“脫歐”公投的具體時間及形式等具體細節。



（來源：環球網）