吳子嘉聲明：提訴訟保護作為民進黨員權益

吳子嘉遭民進黨開除黨籍，聲明全文。（照片：翻拍吳子嘉辦公室提供檔案） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）遭到民進黨台北市黨部開除黨籍的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，今天已委託律師依法處理，依法保護他作為民進黨員的權益。他批評，民進黨這樣做真的很荒唐，這樣做未來危機重重。難道民進黨不能接受一點良心的建議嗎？



吳子嘉還爆料說，約2至3周前，某高層還約他見面，希望他儘量多幫蔡英文的忙，而他當場允諾。之後又有黨的高層找他溝通，也希望他多幫民進黨和蔡英文講話，而他也表達願意幫忙意願，“但現在怎麼開除我黨籍，我也不清楚是怎麼一回事？一整個荒謬啊！”



民進黨籍《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭黨員認為經常在政論節目批判黨，影響民進黨形象，要求黨部處理。民進黨台北市黨部主委陳正德今天表示，黨部中午召開評議委員會，一致決定開除吳子嘉黨籍，將送到中評會確認。



吳子嘉發表聲明全文如下：



主旨：陳振東律師代委任人吳子嘉先生就民主進度黨台北市黨部評議委員會提案將吳子嘉先生除名之行為，表示意見如說明內容。



說明：



一、本律師受委任人吳子嘉（下稱委任人）委託聲明如下。



二、據委任人委稱：“本人對民進黨台北市黨部評議委員會提案將吳子嘉先生除名之行為，深表遺憾，惟民進黨台北市黨部評議委員會提案將本人除名之行為，恐違反人民團體法第14條、第27條但書第2款，民法第52條第1項等強制規定，且悖於“憲法”第14條所規範之人民集會結社自由之精神。綜上，本人依法符合黨員資格，如遭違法開除黨籍，爰將循法律途徑，以維護個人權益，希民進黨台北市黨部評議委員會及中央黨部依法處理為荷。”



三、本律師爰代聲明如上。