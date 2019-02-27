張亞中：美若鬆綁對華為禁令　蔡政府最糗

張亞中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）針對外界解讀美國總統特朗普將鬆綁對華為產品的禁令，孫文學校總校長、台灣大學政治學系教授張亞中接受中評社訪問時表示，美國學界、政界對中國的大戰略是要圍堵到底，但特朗普有可能在考量自己如何贏得下一次大選的短期利益，鬆綁華為。至於蔡政府日前加入禁用華為行列，他認為未來若美國對華為鬆綁，也凸顯了蔡的判斷有問題。



特朗普21日在推特上發文稱“我希望美國通過競爭勝出、而不是阻隔比現在更先進的技術。美國必須在從事的所有領域處於領先地位，尤其在今天這個令人興奮的技術世界”，而特朗普也在24日宣布，將推遲原本3月1日生效的2000億美元商品關稅提昇至25%的計劃，這些訊息被外界解讀為中美貿易戰或華為事件即將有好結果。



張亞中接受中評社訪問時表示，美國對中國大陸的態度要分兩個層面來看，一是美國學界、政界，包括民主黨、共和黨，大戰略思維是認為中國大陸會挑戰到美國全球秩序領導者的角色，這是從一帶一路、亞投行後，美國的警覺心越來越重，再加上大陸科技突飛猛進，使得一山難容二虎。



張亞中說，另一個角度是特朗普的個人色彩非常強，也比較在乎短期利益，如能不能達到照顧美國的商業利益、怎麼贏得下一次“總統”選舉，因此對於美國的長期利益圍堵中國大陸來說，就出現矛盾點，華為的事情也是相同，整個美國大戰略思維絕對是要把華為打到死為止，甚至透過華為讓中國的科技發展不會影響或主導未來整個5G產業，但特朗普思考的是自己的短期經濟利益。



張亞中認為，現在中國在中美貿易戰上做了某種程度的讓步了，對特朗普來說，可能考慮打到這一步已是最大獲利者，再打下去可能美國、中國都會受傷，因此作為一個商人，就會思考什麼時候對他來講是最好的退場機制、思考是個人利益優先還是國家利益優先。



至於蔡政府日前加入禁用華為行列，張亞中表示，蔡政府從2016年以來，對大陸就是採取對抗態度，在敵對的情況下必須要依賴美國，所以就很急躁地跑去抱美國大腿，但卻沒有了解到國際政治的現實與瞬息萬變，未來美國在特朗普主導下若要對華為鬆綁，最糗的就是蔡政府，到時候如何自圓其說？但對蔡政府來說，這一動作也是不得不的選擇，但也凸顯判斷有問題。



張亞中認為，台灣處在要把兩岸關係搞好，對台灣才有機會的環境，不應該把美國當成對付大陸的工具，畢竟美國不可能受台灣影響，也不會因為台灣的支持或反對改變對華為的政策，原本“行政院”1月說要在3月公布中國3C產品的進用名單，也可能因為美國未來對華為鬆綁的動作而有待觀察。