台胞：少數民族博物館彰顯大陸民族融合

中評社沈陽2月27日電（記者 海涵）繼日前對滿族和朝鮮族文化進行體驗與交流之後，26日上午一早，台灣少數民族遼寧參訪團一行來到了沈陽市錫伯族博物館。



錫伯族是我國少數民族中歷史悠久的古老民族。錫伯族原居東北地區，乾隆年間清廷征調部分錫伯族西遷至新疆以充實當地。錫伯族總人口約為19.0萬，多數居住在遼寧省（70.2%）和新疆察布查爾錫伯自治縣和霍城、鞏留等縣。遼寧錫伯族人口約有13.3萬人，占全國錫伯族人口的70.2%，居全國第一位。在東北的沈陽、東港、開原、義縣、 北鎮、新民、鳳城、 扶餘、內蒙東部以及黑龍江省的嫩江流域有散居。其餘主要分散居住在北方各省及全國各地。呈現東（北）西（北）分居、大分散小聚居的分布局面。20世紀80年代後，全國（主要是東北三省）錫伯族人口出現了猛增的趨勢，其主要原因是過去報為滿族和漢族的原錫伯族家庭都陸續更正為錫伯族。



錫伯語屬於阿爾泰語系通古斯語族滿語支，是在滿語基礎上發展形成的一種語言，跟滿語很接近。錫伯文是1947年在 滿文基礎上稍加改變而成的。新疆的錫伯族至今保持著本民族的語言文字，兼用漢語、維吾爾語、哈薩克語。東北的錫伯族在語言、衣食、居住等方面同於漢族。



錫伯族歷史源遠流長。據記載，錫伯族發源於中國東北，早期活動在大興安嶺一帶，後逐步南遷。明末清初，隸屬於科爾沁蒙古。康熙三十一年（1692），清政府將錫伯人從科爾沁蒙古屬下悉數抽出，編入滿洲上三旗，分駐齊齊哈爾、伯都訥和吉林烏拉。康熙三十八年至康熙四十年（1699－1701），這些錫伯人又被南遷至京師和盛京（現沈陽市）駐防。乾隆二十九年（1764），清政府從盛京及其所屬諸城抽調部分錫伯官兵西遷至新疆伊犁駐防屯田，錫伯人從此分居於東北和新疆。辛亥革命後，錫伯族人民積極參加反帝反封建鬥爭，追求自由文明的新生活。錫伯族是英勇智慧的民族，是中華民族眾多少數民族中的一顆璀璨明珠，創造出了五彩斑斕的民族文化。

參訪團一行在錫伯族博物館前合影留念（中評社 海涵攝）