搶搭特金會商機　越南餐飲業者大賺峰會財

中評社香港2月26日電／美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩將於明天在越南河內會面，為促進世界和平而努力。在此同時，當地餐飲業者嗅到商機，紛紛推出新奇美食，要抓緊機會大賺“峰會財”。



中央社報道，定居河內10年的美國人吉布在老城區和人合夥開了一家“獨角獸酒吧”，聽聞特金二會要在這裡召開，近日在自家酒吧推出新品搶搭熱潮。這家酒吧於官網張貼慶祝峰會酒款，宣稱是“結合韓國燒酒和美國波本的調酒，再加上嗆辣的撒旦威士忌，正符合川金兩人的性格。這款橙色調酒，喝起來風味特出、帶點苦澀，後味卻甜滑順口，讓你怎麼都喝不膩”。



這款調酒取名“老兄，盡情揮灑吧”（Rock It,Man），，靈感是取自平壤先前多次試射長程飛彈，致使兩國緊張關係升高，特朗普2017年推文嘲諷金正恩是 “小火箭人”（Little Rocket Man）。



美聯社報道，戒酒者別感到失望，同樣地處河內老城區的一家餐廳業者也在峰會菜單中，加上“髒髒唐納”（Durty Donald）和“金正好吃”（Kim Jong Yum）漢堡。



和2名朋友一起開設這家餐廳的愛爾蘭人凱利說：“製作特朗普漢堡相對簡單，因為美國漢堡是美國人的主食，再加上特朗普本人相當鋪張，所以我們使用雙層牛肉、加倍培根、雙份起司和炸醃黃瓜，再加上雞鬆象徵特朗普的髮型，也是他最為人知的特色之一。”



凱利語帶詼諧地表示，淋在這款漢堡上的是俄羅斯醬汁。



他接著說：“至於金正恩漢堡，我們選擇不用牛肉，而採用越南野生山豬製成的煙燻豬五花，為了增添韓國元素，我們也加上泡菜美乃滋和些許帶有嚼勁口感的炸泡菜。”