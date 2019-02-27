中評高港青年論壇　達四點共識

與會青年代表們合影，高雄青年代表林千畬向中評社贈送新高雄市長韓國瑜的新年紅包。（中評社 嚴靜雅攝） 中評社香港2月27日電（記者 郭至君 嚴靜雅）由中評智庫基金會、中國評論通訊社主辦的第六屆中評智庫青年論壇暨首屆高港青年論壇於2月26日在中評社香港總部舉辦。基於“當高雄遇上粵港澳大灣區”的這個會議主題，來自高雄和粵港澳大灣區的多位青年代表就自身經驗、個人感悟以及當地青年比較關注的發展方向進行了精彩的主旨發言，力求探討未來高雄甚至是南台灣地區與粵港澳大灣區展開各方面密切合作的可能性。



經過大半天的主旨發言和充分的自由討論，與會青年代表們最終達成四點共識。具體內容如下：



通過各位的發言和討論，我們認識到，高雄有許多的獨特優勢，粵港澳大灣區的未來發展前景無限，具有世界級的影響力，因此，我們提出以下幾點共識：



一、希望高雄以及南台灣青年能更加直觀地瞭解粵港澳大灣區的概況、優勢、機遇和前景，一起講好高港兩地青年的美好故事。



二、希望粵港澳大灣區能與高雄在旅遊觀光、經濟、文化、教育等領域協力發展，呼籲兩地展開更緊密的交流以落實“南南合作”的精神。



三、希望調動高港兩地青年的積極性，共同發揮智慧和創意，讓兩地青年在發展過程中更有參與感、獲得感、成就感、幸福感。



四、希望以本屆論壇為起點，以高港青年論壇為平台，號召吸納更多兩地青年進一步加入到兩地交流合作中來。

