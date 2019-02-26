蘇貞昌、吳釗燮、陳明通回應藍委像撿到槍

蘇貞昌（中）、吳釗燮（左）、陳明通（右）接受藍委童惠珍質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）“行政院長”蘇貞昌、“外交部長”吳釗燮、陸委會主委陳明通今日在回應中國國民黨“立委”童惠珍質詢像是“撿到槍”，蘇嗆藍委如果擔心，就需要治療。對於童質疑罵國台辦是瘋子的言論時，吳釗燮聲量很大，甚至直接對嗆藍委說“中國對我們不禮貌的時候，希望委員拿出良心！”



童惠珍下午質詢火力十足，30分鐘滔滔不絕。但蔡政府官員也不是省油的燈，蘇貞昌、陳明通、吳釗燮講話也都非常嗆。



童首先提到兩岸維持現狀的議題，陳明通嗆說，現在九二共識已經是一國兩制，中國啟動統一方案，改變現狀是中國不是我們。



童惠珍則說，蔡政府沒有承認九二共識之下，說別人的錯事，你們處理方式我們完全無法理解？她又說，蔡英文元旦談話兩岸正常交流，說不反對城市交流，但是一講完話，“外交部”馬上用lunatics（瘋子、狂人）批評國台辦，這是健康正常的交流嗎？



吳釗燮態度非常強硬反擊說，中國對我們所做的事情，或是元月2日所講的話，在國際上不被認同，我們反應之後，台灣在國際上是受到支持。“委員希望你要去看我講這些話的背景，是在國台辦官員對我們大小聲之後”，委員不能在中國領導人、中國官員對我們種種不好的時候，你還這樣。



童則回擊說，兩岸關係不是玩遊戲，不是小孩子吵來吵去。吳釗燮回說，但是中國對我們不禮貌的時候，希望委員也拿出良心。



童惠珍又接著詢問蘇貞昌，但冗長發言都沒有讓蘇有回應的時間，最後剩下3分鐘，蘇則說，“我可以講話了，那妳先坐著休息”。蘇就說，妳之前說的僑社遊行的照片都是中國五星旗，妳要感謝民進黨，沒有民進黨努力，這些照片是為匪宣傳，要抓去關的。



蘇貞昌又對童惠珍說，你剛剛是演講不是詢答。童則說，她是替海外僑胞發聲。蘇又回說，你自己就一直講不知道政府態度，你常居旅居“國外”，應該是時間太久了。你長期旅居美國吧，美國政府兩黨都一致對外，不會像國民黨這樣，都認為是台灣的錯。



童惠珍又反擊說，如果沒有中國國民黨，現在台灣就完蛋了，民進黨還要把台灣推到戰爭前線，你還要拿掃把去戰爭前線，你的年紀可能跟我們有代溝，現代不流行用掃把去打仗，用掃把打仗，那不知道年輕人要怎麼活下去？



蘇貞昌再度回擊，反過來說，如果照你們說法，那八二三砲戰那時你們就要投降了。



童惠珍最後說，你們濫用民主自由在清算鬥爭，這樣傷痕能抹平嗎？她很擔心。蘇又回擊說，你擔心就需要治療，“我在給你治療”，“你沒有信心，才不讓我講話”。今天台灣打開民主大門，是因為我們那代人不怕被國民黨抓去關、抓去殺，今天你們才能為匪宣傳。