菲律賓對外國勞工進行調查　違法者將被驅逐

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月26日電／綜合《菲律賓商報》報道，近日，菲律賓對外國勞工進行調查。關於中國工人在菲律賓就業的相關消息引起各方關注。總統發言人巴尼洛發表聲明說：“總統對非法在菲就業中國工人的政策不變，即對違例者執行移民法。”並表示，將平等地對違例的所有外國人執行法律。



菲律賓勞聯（TUCP）表示，菲律賓是歡迎中國工人的，但他們認為，就業機會必須留給菲律賓人。



菲勞聯會長敏洛薩說：“我們的法律和規例是很清楚的，所有工作，包括技術性的和專業的，都必須是提供菲律賓人。可是，如果勞動市場中提供不了專業化技能，這些工作崗位都應向外國工作提供，而外國工人必須向勞工部申請外僑就業許可證及向移民局申請工作許可證。”



菲勞聯並不反對外國工人來菲，“但它對我們的工作有不利的影響，菲律賓人被剝奪了潛在的就業機會。” 敏洛薩說。



工會組織促請外國工人，包括中國人，合法化他們在菲律賓的居留。



該說法得到參議院勞工委員會主席維惹蕊的支持。維惹蕊說：“我們要的是合法勞工。”對於非法的菲律賓勞工，政府應該幫助他們成為國外的合法勞工。



參議長蘇道認同維惹蕊描的觀點，補充說：“法律是嚴厲的，但那是法律。如果外國人違法了，驅逐出境是後果。”



菲律賓移民局發言人仙道描說，他們將更徹底審查和調查中國人，以確保只有違反菲律賓法律的人才會被驅逐出境，以防誤抓及對在菲合法工作的中國人造成不便。



（來源：中國僑網）