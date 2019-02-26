英擬將真主黨整體列入恐怖組織

（英國內政大臣賽義德⋅賈維德。圖片來源：新華社） 中評社北京2月26日電／英國政府確認，打算將黎巴嫩真主黨列入恐怖組織“黑名單”，不再區別對待它的政治派別和軍事派別。



英國內政大臣賽義德⋅賈維德25日告訴媒體記者，英國政府已經將把真主黨整體列為恐怖組織的提案遞交議會。



黎巴嫩真主黨是什葉派政治和軍事組織。美國1997年把它列為恐怖組織。英國政府2008年把真主黨軍事派別列為恐怖組織，但沒有“同等對待”它的政治派別。



路透社報道，一旦獲英國議會批准，把真主黨整體列為恐怖組織的提案有望3月1日生效，屆時任何真主黨成員或為真主黨招募支持的人都可能受到刑事處罰，面臨至多10年監禁。



英國外交大臣傑裡米⋅亨特在一份聲明中說；“英國政府正在釋放清晰信號，即在（中東地區）從事破壞活動讓人無法容忍，不利於英國國家安全。”



聲明說，針對真主黨的決定不會影響英國與黎巴嫩的關係。



賈維德解釋，之所以把真主黨整體列為“恐怖組織”，是因為它“持續試圖破壞中東地區原本脆弱的局勢”，而且“我們再也無法區分它的軍事派別和政治派別”。



按英國政府方面的說法，這一組織持續違反聯合國安全理事會決議，囤積武器並介入敘利亞局勢、支持敘利亞總統巴沙爾⋅阿薩德。



路透社解讀，英國政府對真主黨“出招”可能關聯新一屆黎巴嫩政府。



