中評現場：台灣少數民族參訪團重憶九一八

中評社沈陽2月27日電（記者 海涵）台灣少數民族遼寧參訪團一行26日上午參訪了沈陽市九一八歷史博物館。



沈陽九一八歷史博物館位於遼寧省沈陽市大東區望花南街柳條湖立交橋北側，該館是為警示後人勿忘“九一八”歷史而修建。博物館建成於1991年，主體建築採用碑館結合形式。殘歷碑是一座巨大石雕，碑形為翻到事變日期的台歷，上面布滿彈痕與骷髏。館內以豐富的史料向人們介紹了日本帝國主義發動“九一八”事變、奴役中國人民的罪行和淪陷區人民的苦難生活及不屈不撓的鬥爭事跡。“九·一八”歷史博物館作為全國百家愛國主義教育基地是國內外迄今為止唯一全面反映“九·一八”事變史的博物館。



“九·一八”歷史博物館是在原殘歷碑和地下展廳的基礎上於1997年9月開始擴建的，1999年9月18日正式落成開館。新館總占地面積35000平方米，建築面積12600平方米，開放面積9180平方米，展線長510米。共設有7個展廳，展覽照片800餘幅；實物300餘件；文獻、檔案資料近100件；大小型場景19組；雕塑4尊；油畫、國畫等20餘幅，電腦觸摸屏14台、大屏幕電視錄像機2台。並採用了現代科學技術，配備有分區廣播、中央空調、影視報告廳、電子閱覽室、多媒體電腦系統及國際互聯網等設施，是一座大型的現代化的歷史博物館。該館藏品很全面，比如，運屍車；戰犯用的碗、碟；拐杖刀；車向忱用過的手提兜；細菌彈等等。



“九·一八”歷史博物館作為全國百家愛國主義教育基地是國內外迄今為止唯一全面反映“九·一八”事變史的博物館。博物館通過大量文物、歷史照片、及多種現代化展示手段，真實反映了日本帝國主義策劃、發動 “九·一八”事變及對中國東北進行殘酷殖民統治的屈辱歷史；生動再現了東北人民和全國人民一道，在中國共產黨領導下不屈不撓、浴血奮戰，最終取得抗日戰爭偉大勝利的歷史畫卷。整體陳列是一座記錄莊嚴的民族解放戰爭的歷史豐碑，是向人民群眾進行國恥教育、革命傳統教育、近現代史教育和愛國主義教育的重要載體。

九一八歷史博物館前的廣場（中評社 海涵攝）