譚國華：劍不是樣樣都能砍　勿耗損韓國瑜

國民黨後補中央委員譚國華。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義2月27日電（記者 趙家麟）中國國民黨後補中央委員、嘉義市江蘇同鄉會理事長譚國華26日接受中評社訪問表示。高雄市長韓國瑜旋風正夯，讓他回想到2008年馬英九的氣勢，但一把劍也不是樣樣都能砍，他希望這股力量能被好好保護，讓韓國瑜把高雄當火車頭好好發揮，勿過度耗損“韓流”，否則只會徒增黨內矛盾。



1972年出生的譚國華，國民黨嘉義市黨代表，是藍軍在嘉義市的中生代，歷任譚氏宗親會常務理事、台灣青年菁英協會副理事長兼秘書長，在嘉義經營茶葉事業。譚國華去年底參選嘉義市議員落敗。



譚國華向中評社表示，珍惜韓國瑜，就不要過度消耗韓國瑜的能量。現在很多人一起拱韓參選，也要看看韓國瑜本人的意願。如果韓本人有很大的參選意願，那就無話可說，如果韓沒有意願，勉強拱韓的結果，製造內部矛盾是有可能的。



他說，國民黨要勝選，最重要是讓人民有信心，現在氛圍對國民黨有利，民進黨執政已讓人民失望，但到底是韓國瑜出來參選才會贏？還是國民黨大團結才會贏？如果不喜歡的人出來就不支持，各路人馬各唱各的調，國民黨的選情仍有大危機。



譚國華表示，現在的媒體氣氛，彷彿把高雄變“首都”，曾幾何時，在“韓流”的帶動下，連高雄議員也有了全台知名度。他認為，先讓韓國瑜在高雄好好發揮，起帶頭作用，把高雄當成火車頭，串南台灣，帶動泛藍執政的15個縣市和大陸開展交流、行銷合作，似乎更為穩健。



至於國民黨的2020年大選初選辦法，他認為，各種版本、方法各有利弊得失，全民調也可能被對手陣營灌水，民調與黨員投票兼行，3比7或5比5，讓黨員有參與機會也很好；重點是只要各參選人都接受的辦法就是好辦法，讓有志參選人透過共同接受的初選機制產生人選，大家全力擁戴支持，這是最重要的。



他說，觀察當前的韓國瑜風潮，讓他想起2008年的馬英九旋風，當時大家對馬也有高度的期待。“韓流”旋風對國民黨是好事，但“一把劍也不是樣樣都能砍！”，他希望這股力量能被好好的被保護，勿過度耗損。