中評：柯風韓流 2020無法迴避的力量

韓國瑜和柯文哲在台灣政壇都維繫了相對穩定的支持率 中評社香港3月12日電/廈門大學台灣研究院副院長張文生教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《從2014到2018：柯文哲與韓國瑜》。作者認為：“從2014年參選台北市長掀起柯文哲旋風到2018年韓國瑜參選高雄市長掀起‘韓流’，韓國瑜和柯文哲在台灣政壇都維繫了相對穩定的支持率，是台灣社會不可忽視的一股政治力量，對島內政局和兩岸關係都帶來直接的影響，不能不加以關注和研究。”“韓國瑜、柯文哲成為影響台灣政局發展的重要政治人物，2020年台灣地區領導人選舉過程中，也無法迴避韓柯因素的對抗與影響。”文章內容如下：



從2014年參選台北市長掀起柯文哲旋風到2018年韓國瑜參選高雄市長掀起“韓流”，韓國瑜和柯文哲在台灣政壇都維繫了相對穩定的支持率，是台灣社會不可忽視的一股政治力量，對島內政局和兩岸關係都帶來直接的影響。



一、序言



2018年11月24日，台灣地區“9合1選舉”落下了帷幕，韓國瑜在高雄市獲得892545票，勝出陳其邁的742239票15萬票；而無黨籍的台北市長柯文哲在藍綠的夾殺之下，以微弱多數勝出，獲得連任。



柯文哲是台灣大學醫學院著名醫生。2014年1月，柯文哲宣佈投入台北市長選舉。在2014年的“9合1選舉”中，柯文哲異軍突起，在民進黨的支持下參選台北市長並且當選。柯文哲本是台大醫生，並無從政經歷，民進黨為了突破長期以來台北市藍大綠小的結構，禮讓和支持無黨籍的柯文哲參選，並且成功當選，形成了一股所謂的“白色力量”。經過近四年的政壇錘打，柯文哲經驗更加豐富，實力更加穩定，民意支持率甚至有超出蔡英文、賴清德的趨勢，引起民進黨的警惕，與民進黨之間貌合神離。2018年底的台北市長選舉中，民進黨提名姚文智參選，國民黨提名丁守中參選，柯文哲的連任之路面臨藍綠雙方的夾殺態勢。但是柯文哲仍然以勝出丁守中3254票的微弱多數突圍，連任成功。比較2014年和2018年柯文哲的選舉之路，既有相同的地方，也有不同的地方，反映了四年來台灣政治生態的變化與台灣民意的發展。