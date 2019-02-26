人民幣對美元匯率中間價上調179個基點

中評社香港2月26日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，26日人民幣對美元匯率中間價報6.6952，較前一交易日上調179個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2019年2月26日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.6952元，1歐元對人民幣7.6063元，100日元對人民幣6.0291元，1港元對人民幣0.85302元，1英鎊對人民幣8.7852元，1澳大利亞元對人民幣4.7995元，1新西蘭元對人民幣4.6068元，1新加坡元對人民幣4.9606元，1瑞士法郎對人民幣6.6926元，1加拿大元對人民幣5.0770元，人民幣1元對0.60745馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.7931俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0658南非蘭特，人民幣1元對167.22韓元，人民幣1元對0.54859阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.56011沙特裡亞爾，人民幣1元對41.7715匈牙利福林，人民幣1元對0.57031波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9810丹麥克朗，人民幣1元對1.3908瑞典克朗，人民幣1元對1.2842挪威克朗，人民幣1元對0.79243土耳其裡拉，人民幣1元對2.8583墨西哥比索，人民幣1元對4.6721泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.7131。