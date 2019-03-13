中評智庫：蔡英文大陸政策調整　進退維谷

蔡英文大陸政策結構性矛盾如故，調整難、不調整亦難。 中評社香港3月13日電／南京大學台研所教授、南京大學中國南海研究協同創新中心研究員楊澤軍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《選後蔡英文大陸政策調整進退維谷》，作者認為：2018年台縣市長選舉民進黨慘敗，此一結果對蔡英文大陸政策的衝擊顯而易見，尤其是面對2020年大選，其大陸政策調整進退維谷陷兩難：調整，恐將激起深綠勢力的強烈反彈，導致民進黨基本盤鬆動，贏得選舉無望；不調整，兩岸關係無所建樹，台海局勢依然高危緊張，民進黨社會基礎無法擴大，同樣會導致蔡英文下台，民進黨將重新淪為在野黨。一個可能的選項是，蔡繼續保持大陸政策的模糊性，在“維持現狀”上下功夫。特別是面對國民黨執掌15個縣市的新局面，適度放寬對地方政府在處理兩岸關係方面的管控，藉助地方加強兩岸的經貿往來，帶動島內經濟建設，提高民生水平，改善施政狀況，緩解老百姓的不滿，擴大社會基礎，爭取中間選民支持。文章內容如下：



一、蔡英文大陸政策調整壓力巨大



此次縣市長選舉的慘敗，使得蔡英文大陸政策調整的壓力驟增，不調整難。不調整，將面臨著民意渴望兩岸和平穩定的巨大壓力，面臨著改善施政不彰的巨大壓力，歸根結蒂，面臨著連任、鞏固執政地位的巨大壓力。



一是島內民眾期待兩岸關係和平穩定的壓力。



這次縣市“九合一”選舉雖係地方性選舉，依過往規律，兩岸問題應不算選舉的主要議題。衹是民進黨為拉抬低迷選情，刻意操弄，打“統獨牌”，煽動“仇中”、“反中”情緒，企圖藉此拉抬低迷選情，使得這次選舉中兩岸因素有所增加。衹是讓蔡英文、民進黨想不到的是，島內民意已經發生重要變化，愈來愈多的民眾對發展兩岸關係有了新的認識，感受到發展兩岸關係之於台灣的重要性。選前一段時間民調顯示，島內民眾對大陸的好感度呈明顯上升趨勢，敵意下降，57%的民眾對大陸印象好，較去年增加8%，創歷次調查新高；①“獨升統降”的趨勢得到較好遏制，贊成未來兩岸統一的民眾由兩年前的約15%上升至26%，增長11個百分點；主張未來“獨立”的雖有36%，但較兩年前調查的51%大幅下降約15個百分點；②願意赴大陸就業、想到大陸創業、願意讓孩子去大陸念書的比例甚高，分別為43%、30%、44%，創九年來同項調查的新高，③民眾對蔡英文大陸政策普遍感到無信心，對其處理兩岸關係的能力感到失望，對之處理兩岸關係的方式感到不滿，對由此造成兩岸關係緊張的現狀感到擔憂，希望兩岸關係能夠健康穩定發展。如此民意，讓民進黨在選舉中失分不少。選後，島內媒體等對兩岸關係有較大期待，認為民進黨大敗，兩岸因素不能忽視，希望民進黨直面失敗，改變兩岸思維，調整大陸政策，加強與大陸經貿合作。多位勝選縣市長與韓國瑜一道，力挺“九二共識”，認為“九二共識”最有利於台經濟發展，有助於台海和平穩定，表示將儘快成立兩岸工作小組，④加強兩岸交流往來；甚至民進黨主政的縣市也希望與韓國瑜合作，加強與大陸經貿往來。這無疑會大大增加蔡英文大陸政策調整的壓力。



二是發展經濟、改善施政狀況不彰的壓力。



民進黨縣市長選舉的慘敗，最根本的原因應是施政不彰，上台以來一味拼政治、輕民生，加之世界經濟的大環境並未明顯好轉，台灣經濟無起色，老百姓嚴重無感，生活水平下降，不滿情緒高漲。原本蔡當局可通過發展兩岸經貿關係來加以彌補，帶動台灣經濟發展。畢竟，這些年來大陸發展日新月異，巨大的成就舉世矚目，許多領域獨步全球，名符其實的大國地位，世界第二大經濟體，綜合實力僅次於美國，建設速度讓人歎為觀止；反觀台灣，深陷意識形態惡鬥，一味拼政治，輕民生，經濟倒退，科技和文化停滯不前，有學者形容就像回到了“原始社會”。⑤兩岸的差距越來越大，台灣與大陸完全不在一個等量級。尤其是蔡英文上台以來，拒不承認“九二共識”，兩岸交往的政治基礎不在，兩岸關係難以為繼，致使台灣經濟遭到重創，觀光業首當其衝，遭受猛烈衝擊，與之相關產業如旅館業、餐飲業、運輸業、旅行社、精品店、夜市等無一倖免，受到嚴重波及。⑥台農漁民利益也受到極大傷害，農漁產品外銷渠道不暢，外銷大陸的農漁產品大幅減少，水果、稻米、水產品等產地價格大跌。⑦蔡當局、民進黨也設法採取了一些措施，包括提出“新南向政策”等，試圖改變這種狀況，卻收效甚微。這次民進黨失去高雄市，與沒有搞好經濟關係甚大，老百姓希望換上韓國瑜，能藉助大陸帶動高雄市經濟的發展。蔡當局、民進黨若想改變當前的經濟困境，兩岸關係是繞不過去的坎，若不能調整不合時宜的大陸政策，有效發展兩岸關係，拉動台灣經濟發展、改善施政衹是空話。面對亟待提升的經濟局面和亟待改善的施政不彰環境，蔡當局、民進黨面臨調整大陸政策的壓力會越來越大。



三是面臨2020年台灣地區領導人大選的壓力。



民進黨縣市長選舉的慘敗，使自身陷入嚴重危機，2020年蔡英文尋求連任面臨嚴峻挑戰，尤其是2020年台灣地區領導人選舉，兩岸因素的影響會大幅上升，蔡英文在兩岸關係上毫無建樹，勢必重陷2012年台灣地方領導人選舉的困境，所不同的是，2012年蔡英文、民進黨未能跨越通往執政道路上的最後一里路；而未來則可能競選連任失敗，痛失執政權，重新淪為在野黨。其實，前面所說的民意及經濟發展壓力，歸根結蒂都是大選的壓力。民意希望兩岸關係穩定發展，希望台海和平穩定，而蔡當局卻推不出令外界放心的大陸政策，無法展現自己有效處理兩岸關係的能力和魄力，相反卻陷兩岸於對抗的高危期，令老百姓沒有安全感，自是無法順應民意、贏得支持。同樣，台灣經濟的發展，需要藉助大陸的巨大市場，需要兩岸互相配合、相互藉重，共同前進。可蔡當局卻使兩岸關係陷入僵局，早已簽署的兩岸服貿協定至今仍躺在立法機構睡大覺，兩岸貨貿協議談判完全中斷，兩岸原有的一些經貿往來被迫中斷，予台經濟重創，自不會為民眾看好。所以，大選臨近，蔡英文若想獲得連任、民進黨要維持執政地位，就必須在兩岸關係上有所作為，擴大社會基礎，故而在大陸政策調整上面臨非常大的壓力。



二、蔡英文大陸政策調整阻力重重



蔡英文大陸政策面臨調整的巨大壓力，不調整難。同樣，調整的阻力重重，調整亦難。調整，與民進黨的核心價值相悖，與蔡英文的思想意識不符；深綠勢力絕不會袖手旁觀，勢必全力阻撓；美國出於推動“印太戰略”、遏制中國大陸崛起需要，無疑會強力介入，絕不會放任蔡英文調整大陸政策、改善兩岸關係。



一是民進黨核心價值的制約。民進黨是一個地地道道的“台獨”政黨，有明確主張“台獨”的黨綱，也有隱性“台獨”的“台灣前途決議文”。“台獨”是民進黨的黨魂，是黨的核心價值所在，是黨的兩大“神主牌”之一，是該黨發展壯大的看家本領，絕不會輕言放棄。蔡英文曾明確表示，黨的核心價值不能丟。⑧可以說，民進黨“台獨”黨綱不改，“台獨”政黨性質不變，就不可能接受“九二共識”，蔡大陸政策也無法作出實質性調整。尤其，“台獨”已成民進黨凝聚基本盤的重要精神紐帶，過去為擴大社會基礎、謀求執政地位，都沒有放棄這一核心價值；現今雖縣市長選舉挫敗，有調整的壓力，但終歸是大權在握，仍是執政黨，更不會輕言放棄。加之，蔡本人從小受到“台獨”思想的毒害，“台獨”意識浸入骨髓，曾參與李登輝“兩國論”的起草，力阻陳水扁有意承認“九二共識”，甚至於陳水扁有意接受“兩岸統合”主張，也被蔡英文等攪局，被形容是兩岸關係的“急凍人”。上台後，蔡在兩岸關係上雖表現得較為溫和，衹是出於執政需要，而其骨子裡則是對兩岸關係的深化發展持反對立場，對調整大陸政策持抗拒態度，堅拒“九二共識”，不承認“兩岸一中”的核心內涵，大肆“去中國化”，在漸進式“台獨”的不歸路上越走越遠。這次縣市長選後，蔡英文明確否認敗選與兩岸問題有關聯，認為這次是地方型選舉，民眾沒有在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變，選後，維持現狀政策仍然不變。⑨頑固的思想意識，也決定了蔡不可能有積極的大陸政策思維。



二是深綠勢力的強力阻撓。蔡英文上台、民進黨重新執政後，大肆“去中國化”，推動漸進式“台獨”不遺餘力，假借所謂轉型正義瘋狂地“去孫（中山）化”、“去蔣化”，甚至“去祖化”、“去孔（子）化”、“去鄭（成功）化”、“去沈（葆楨）化”等，歸根結底就是要“去中國化”；在文化、教育領域大肆推動“台獨”，制定所謂的《文化基本法》，刻意不提中華文化及“中華民國”，可謂是一個“文化台獨基本法”；⑩急急撤回馬當局的微調課綱，維持陳水扁時期的“去中國化”、鼓吹“台獨”史觀的原課綱，完成了新課綱社會領綱第二輪審議，形成“十二年國教高中歷史課綱議題”決議，正式將“中國史”納入“東亞史”架構。兩岸實實在在遭割裂，中國大陸變成了與東亞其他國家一樣的外國；⑪憑藉全面執政優勢，主導推動修改“公投法”，大幅降低公投提案與通過門檻，為“法理台獨”創造條件，洞開方便之門。應該說，蔡英文上台後，推動“台獨”力道挺大。



然而，深綠勢力仍相當不滿，認為蔡英文推動“台獨”力道不足，感到失望，公開批評蔡沒有決斷力和勇氣，兩岸、內務都做得不好，指責“漸進式台獨”太過軟弱，進程太慢，“維持現狀”與國民黨路線“沒有兩樣”，告誡蔡要牢記自己“台灣總統”的身份，切記黨的核心價值，堅持既定立場，加快“台灣正名”步伐，爭取早日加入聯合國，使台灣成為“正常國家”。“台獨”勢力還計劃發動10萬人一起督促蔡當局與立法機構修正“公投法”，放寬公投適用範圍，包括“統獨”等敏感政治議題，推動2019年4月6日舉行“獨立公投”。⑫所以，即便蔡真的有心調整大陸政策，改善兩岸關係，也勢必遭到深綠勢力的強力阻撓，無法實現。



三是美國絕不會聽之任之。特朗普政府上台後，竭力推動新的“印太戰略”，明顯加大對中國大陸打壓力度，遲滯大陸崛起，防止大陸威脅、挑戰美國，穩固超級霸主地位，並逼迫大陸在經貿上對美作出更大讓步。為此，美打“台灣牌”的力度明顯加大，國會通過“國防授權法案”，同意美國軍艦定期停靠台灣高雄港或其他適當港口，允許美太平洋司令部（已更名印太司令部）接受台方提出的軍艦進港要求；眾議院通過協助台灣在世界衛生組織（WHO）取得觀察員身份的法案；炮製《與台灣交往法》，全面加強美台官方交流，公然挑戰“一個中國”原則；加強對台軍售，甚至有意向台出售F－35戰機等先進武器裝備，予以力挺、支持，鼓勵台灣充當美抗衡大陸的棋子、打手，以實現“以台制華”的戰略企圖。這次台灣的“九合一”選舉，美毫不掩飾、毫不避嫌地公然介入，作出有利於民進黨的表態。選舉前夕，美在台協會理事主席莫健在媒體專訪時表示，有外在勢力試圖改變台灣風向，散播不實訊息。兩岸使用相同語言，台灣訊息渠道便利且有言論自由，使得假消息氾濫，“這是非常危險的”。⑬前美在台協會高雄處長杜維浩則在網絡貼文表示，高雄人應該以“新”高雄為傲，希望高雄人對自己的城市有更多的信心與好感。⑭均明顯在助民進黨，設法拉抬該黨低迷選情，以確保台灣為美所用。蔡英文若大動作調整大陸政策，改善兩岸關係，自是與美戰略利益不符，美絕不會袖手旁觀、放任蔡的所為，勢必會強勢干預，避免損及美國的戰略利益。



三、結語



由上可見，蔡英文大陸政策結構性矛盾如故，調整難、不調整亦難，面臨著調整和不調整的雙重壓力，瓶頸極難突破。未來兩年，蔡大陸政策的基本面不會有重大的調整，堅持民進黨的核心價值不會動搖，“台獨”本質不會改變，一如既往不承認“九二共識”，不接受“一個中國”的核心內涵，繼續瘋狂地“去中國化”，加大在文化、教育領域內推動“台獨”的力度，割斷兩岸的歷史與現實連結，加快“法理台獨”步伐，尤其是面對縣市長選舉的慘敗，2020年競選連任危機重重，執政地位面臨嚴峻挑戰，為穩住基本盤、鞏固執政地位，不排除重走陳水扁老路，加大“統獨”議題的操控力度，通過渲染、煽動“仇中”“反中”情緒，打壓對手、拉抬自身選情。



當然，為擴大社會基礎、爭取更多中間選民支持，蔡亦可能會保持大陸政策的模糊性，繼續玩文字遊戲，在“維持現狀”上下功夫，特別是面對國民黨執掌15個縣市的新局面，適度放寬對地方政府在處理兩岸關係方面的管控，包括有限地承認“九二共識”，藉助地方加強兩岸的經貿往來，帶動島內經濟建設，提高民生水平，改善施政狀況，緩解老百姓的不滿，擴大社會基礎，爭取中間選民支持，成功競選連任，鞏固執政地位。



註釋：



①《島內民意反映出台海形勢出現積極變化》，搜狐網，2018年9月22日，http：／／www.sohu.com／a／255394356＿411853，訪問時間：2018年12月10日。



②楊澤軍：《當前島內民意變化及原因分析》，搜狐網，2018年9月26日，http：／／www.sohu.com／a／256256713＿774205，訪問時間：2018年12月10日。



③同①。



④《攔都攔不住台多縣市紛紛要成立“兩岸工作小組”》，來源《參考消息》，中華網，2018年11月29日，https：／／news.china.com／focus／taiwan／11165943／20181129／34540851.html，訪問時間：2018年12月16日。



⑤楊澤軍：《島內民意何以出現重大、深刻變化》，搜狐網，2018年10月8日，http：／／www.sohu.com／a／258154074＿411853，訪問時間：2018年12月16日。



⑥風雲變幻：《兩岸關係停滯嚴重衝擊台灣經濟》，華夏經緯網，2016年9月26日，http：／／www.huaxia.com／thpl／djpl／2016／09／5022090.html，訪問時間：2018年12月10日。



⑦《蔡英文當局推動“台獨”代價慘重》，台海網，2018年8月31日，http：／／www.taihainet.com／news／twnews／twmzmj／2018－08－31／2177505＿2.html。



⑧楊平：《蔡英文就職演說大陸政策難有突破》，華廣網，2016年5月3日，http：／／www.chbcnet.com／zjps／content／2016－05／03／content＿1230427.htm，訪問時間：2018年12月16日。



⑨《蔡英文：這次選舉台灣民眾沒在兩岸議題做選擇》，搜狐網，2018年12月1日，http：／／www.sohu.com／a／279011054＿411853，訪問時間：2018年12月16日。



⑩楊仁飛：《挾裹“文化台獨”的“文化基本法”》，中國台灣網，2017年4月6日，http：／／www.taiwan.cn／plzhx／hxshp／201704／t20170406＿11739632.htm，訪問時間：2018年12月16日。



⑪林志成：《中國史納入東亞史學者：去中國化與媚日的歷史課綱》，中時電子報，2018年8月22日，https：／／www.chinatimes.com／cn／realtimenews／20180822001834－260405，訪問時間：2018年12月16日。



⑫《新＂台獨＂組織聲稱明年＂公投＂國台辦：送他們十個字》，中華網，2018年4月11日，https：／／news.china.com／focus／taiwan／11165943／20180411／32299400.html，訪問時間：2018年12月16日。



⑬《解讀美國對台灣選舉的表態》，聯合早報網，2018年11月17日，http：／／www.zaobao.com／wencui／politic／story20181117－908413，訪問時間：2018年12月19日。

