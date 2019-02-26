媒體大亨欲參加選舉　巴菲特：他會是好總統

（沃倫⋅巴菲特。圖片來源：美聯社） 中評社北京2月26日電／美國2020總統大選氣氛漸濃，不少政商界知名人士紛紛宣布參選，挑戰總統大位。此外仍有一些“潛在”競選者持觀望態度，其中包括現年76歲的布隆伯格，這位億萬富翁創辦了全球金融信息服務機構彭博社，還擔任過紐約市的市長。25日，有“股神”之稱的沃倫⋅巴菲特發聲力挺布隆伯格，支持他的這位“億萬富翁夥伴”參選。



據美國CNBC電視台報道，伯克希爾⋅哈撒韋公司董事長兼CEO沃倫⋅巴菲特周一（25日）對CNBC表示，他將支持同為億萬富翁的前紐約市長邁克⋅布隆伯格競選總統。“如果邁克⋅布隆伯格明天宣布競選美國總統，我會對他表示支持”。巴菲特在受訪時說，“我認為他會是個非常好的總統”。



巴菲特還說自己從來就不是一個真正的民主黨人，這些年來，他既投票給民主黨候選人，也投票給共和黨候選人。他說這兩個黨在道德上都沒有優勢。



巴菲特評價道，即使他和布隆伯格在一些事情上存在著分歧，但是巴菲特認為布隆伯格“為美國設定了正確的目標。”



布隆伯格被認為是2020年美國總統候選人的可能人選。美媒透露，如果布隆伯格決定參選總統，那麼他準備在2020年的選戰中花費至少1億美元（約合人民幣67億元）。



布隆伯格上一次競選公職是在2009年，當時他第三次競選市長，並以無黨派人士的身份取得了勝利，獲得連任。在他的前兩個市長任期中，他都是以共和黨人的身份擔任的。2019年早些時候，布隆伯格將自己的黨派從獨立派轉為民主黨。



（來源：海外網）