日本擬循環利用福島核污染土　居民強烈反對

（福島縣的中轉儲藏設施內，污染土被填埋處理。圖片來源：朝日新聞） 中評社北京2月26日電／據日本朝日新聞報道，日本福島核事故後，福島縣內受到核污染的土達到1400萬立方米以上。日本環境省稱，經過放射性污染去除處理後，放射性污染濃度在基準值以下的這些污染土將用於循環再利用，利用率高達99%。但是相關計劃遭到了當地居民的強烈反對，目前還沒有付諸實施。



據悉，日本從2015開始，將受到核污染的土壤搬運到中轉儲藏設施中，目前已存了約235萬立方米。預計到2021年能存到1400萬立方米，相當於11個東京體育館那麼大。



日本方面目前還沒有決定在哪裡處理這些污染土，處理場地的選取存在很大爭議。日本環境省參事官助理山田浩司說：“讓民眾接受污染土處理這件事絕不簡單。現在正在征得全日本民眾的理解。”



日媒稱，將採取降低核污染濃度等先進技術手段對污染土進行處理。如果一切順利，基本上這1400萬立方米的污染土都能被循環再利用，利用率能夠達到99%。



日本環境省表示，這些處理過的污染土將被用於福島縣內及日本其他縣、地區的公共事業建設中。然而，目前出台的計劃中，污染土的再利用只在福島縣內的3個自治體地區實施。這項計劃遭到了3個自治體地區民眾的強烈反對，目前計劃被擱置。



2011年3月11日，日本東北太平洋地區發生里氏9.0級地震，後引起海嘯，導致福島第一核電廠的放射性物質洩漏到外部。2011年4月12日，日本原子力安全保安院將福島核事故等級定為核事故最高分級7級（特大事故），與切爾諾貝利核事故同級。



（來源：海外網）