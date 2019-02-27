訪殲11、殲15誕生地　台胞：很震撼！

台灣少數民族參訪團一行在沈飛集團門前留念（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月27日電（記者 海涵）“很震撼！”26日下午，參訪完沈陽飛機工業集團有限公司之後，台灣少數民族遼寧參訪團中的兩位朋友不約而同地向中評社記者如是感慨。



沈陽飛機工業集團（即沈陽飛機工業（集團）有限公司，簡稱：沈飛），隸屬於中國航空工業集團公司，是以航空產品製造為核心主業，集科研、生產、試驗、試飛為一體的大型現代化飛機製造企業，是中國重要殲擊機研製生產基地。公司占地面積 800 多萬平方米，現有職工近 15000 人。50 多年來，沈飛集團公司共研製多種型號數千架殲擊機，創造了中國航空史上一個又一個第一，為中國航空武器裝備的發展做出了重大貢獻，被譽為“中國殲擊機的搖籃”。毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等黨和國家幾代領導人親臨沈飛視察，對沈飛的發展給予了高度重視和關懷。



沈陽飛機工業（集團）有限公司的前身是張學良在1930年建的飛機場。1951年6月29日正式創建，被命名為“國營112廠”。1957年6月15日，啟用廠名――國營鬆陵機械廠。1979年6月5日，改稱國營鬆陵機械公司。1986年1月1日更名為沈陽飛機製造公司。1994年6月29日，經國家經貿委批准，在原沈陽飛機製造公司的基礎上，裂變組建了沈飛工業集團，公司更名為沈陽飛機工業（集團）有限公司（簡稱沈飛集團公司）。



被譽為“中國殲擊機搖籃”的沈陽飛機工業（集團）有限公司是中國創建最早、規模最大的現代化殲擊機設計、製造基地。其自1951年創建以來，伴隨共和國的發展，創造了我國航空史上輝煌的一頁。經過五十年的發展，公司逐步形成了一整套科學有效的軍機研製管理方法，網絡計劃、矩陣管理、計算機輔助管理技術和系統管理等先進的管理技術在新品研製開發中得到應用，尤其體現在民用產品開發製造中。沈飛以卓越的製造開發能力在國內外產品市場和技術市場上贏得主動， 先後研製開發出六大系列300多種民用產品，主要涉及交通運輸業、通訊、煙草及工業生產等領域。民用飛機項目先後與美國、德國、英國和日本等8個國家13家世界著名飛機公司開展了轉包生產業務。先後生產設計了殲－5、殲－11、殲－15、FC－31等著名機型，為中國現代空中武器的發展做出了重大貢獻。客車、輕型越野車、通路地板等機電產品實現了向亞洲、歐洲、和非洲等地區國家的出口。



原住民議事聯盟秘書長、阿美族人林進福告訴記者，看過沈陽飛機工業（集團）有限公司之後，真正感受到了祖國的強大，“很震撼！”。祖國大陸在飛機製造方面和早就有一定規模了，並成立了自身的研發團隊。祖國大陸之所以可以躋身世界強國也是因為科研人才眾多、科研能力高超。很多掌握了先進技術的科技人才都願意將很多專業知識投入到祖國的建設中來，報效祖國。



阿美族人李昌啟也像中評社記者表示，過去對大陸的飛機製造情況不太了解，今天參觀了沈陽飛機工業（集團）有限公司之後，才知道大陸的飛機產業這麼強大、這麼優秀。“很震撼！”祖國大陸是很大的強國，工業很強，軍事也很強，也因此在國際上占據一席之地，“我很受感動。”











