吳敦義可訪陸？陳明通：國共經貿論壇沒問題

林德福質詢問到吳敦義是否可以參加國共論壇。（中評社 黃筱筠攝） 陳明通（右）表示黨對黨活動不算有礙尊嚴的活動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）蔡政府本會期將提出“兩岸人民關係條例”等相關修法，限制退離職高階軍文職官員赴陸。國民黨“立委”今天紛紛把火力聚焦在何種類型活動可以赴陸，藍委林德福下午質詢問到相關議題時，陸委會陳明通表示，國共經貿論壇這沒有問題。



陸委會將“兩岸人民關係條例”修法，列為本會期最優先法案。出境管制維持3年，增訂限制15年內不得參加大陸官方慶典活動。



林德福下午在“立法院”施政總質詢時詢問，國民黨主席吳敦義與中共總書記習近平，若是在全程開放、不涉及政治談判的交流，以及協議的簽署，這是否要管制。



“行政院長”蘇貞昌表示，兩邊平等的狀況下，中國國民黨主席與中共總書記要握手，“最好他們談中華人民共和國，我們談‘中華民國’，那都非常好”。蘇進一步解釋，若是與中共軍委會或中共領導人，擁有某種身分的人，做政治性活動，對台灣是不好的，就要禁止。



陳明通也解釋，修法中很清楚指出是“有礙國家尊嚴”。但林德福說，這個定義很籠統，因此他要問清楚，像2006年起的國共經貿論壇，如果國民黨主席吳敦義要去，這是否可以參加。



陳明通表示，國共論壇沒事，這沒有問題，黨對黨的活動不算，因為這沒有“有礙國家尊嚴”，“但若是人家在舉行大典，你去跟人家唱國歌，跟國會致敬，這看不下去，這要禁止”。