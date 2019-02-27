朱立倫聲量落後　廖正井：組織尚未完備

廖正井。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”廖正井接受中評社訪問表示，國民黨前主席朱立倫表態選2020，網路聲量拉不起，絕非神隱也不是佛系打法，單純是組織動員人手尚未找齊，他認同“選舉不能太自信”，誰贏誰輸都很難講，況且黨內還有韓流，但不用怕被高雄市長韓國瑜取代，真正進入決戰，肚子要有東西。



廖正井曾經在朱立倫當選第一任桃園縣長時，出任桃園縣副縣長，後來辭去副縣長，轉換跑道，2008年代表國民黨選桃園沿海選區“立委”，擔任兩屆，2016拼連任失利。國民黨桃園“立委”佈局，沿海這個艱困選區，若沒有強將出現，仍會鼓勵廖繼續參選。



中評社問，為何國民黨四個太陽，民調都輸給韓國瑜？韓流發威，是否把朱立倫逼到牆角？是否自認取得國民黨參選資格，整個選戰打法變成佛系？



廖正井告訴中評社，朱立倫從新北市長卸任之後，真的沒有行政資源，還沒有把所有的組織戰、動員的人都找齊，他認同國民黨“立委”賴士葆所說，任何一位候選人都不能太過於自信，每個人都要有危機感，票沒有開出來，誰贏誰輸都很難講。即使朱立倫最有資格代表國民黨選2020，也不能太過自信。



他說，朱立倫有智慧、非常聰明，講話言簡意賅、切中議題核心，這是朱的優點。問題是現在國民黨，給人家印象是群雄並起，誰都不讓誰。距離進入真正決戰，還有一段時間，若黨內為了初選，耗費太多資源，對候選人來講不好，也會影響團結，國民黨要認知，初選是一個過程，真正敵人是民進黨或者是柯文哲。



廖正井分析，為何這次高雄市長選舉，民進黨陳其邁最後會輸掉？一來，可能太過於自信，再者，黨內紛爭太久，結果原本挺劉世芳或支持管碧玲的支持者，也承受不了，最後倒戈到韓國瑜陣營。



被問到，對國民黨前台北縣長周錫瑋也要選2020的看法？黨主席吳敦義到底要不要選？



廖正井呼籲，所有國民黨想選2020，自己要出來參選，可以，我們不能阻止人家，因為要參選，我們都很高興。但是真的不要光聽旁邊的人慫恿，有人叫你出來選，就認為真的很多人支持。我們走過選舉的人知道，沒有人會得罪你，都說會支持你，選舉過程碰到每個人，都是這樣講，其實民調很清楚。



他說，如果現在民調結果，認為不公平，可以自己找一家來做看看，如果民調差太遠，建議就不要貿然投入，浪費自己的資源、也害人的朋友，更會造成國民黨的分裂。



被問到韓國瑜與朱立倫的關係，尤其韓流持續發威，朱立倫怎麼辦？

