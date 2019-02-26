想組黨選2020？柯文哲秒回1個字

柯文哲參訪台拉維夫證交所。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月26日電／無黨籍台北市長柯文哲訪問以色列，於當地時間26日上午回應隨行媒體提問2020是否想組黨參選“總統”？柯文哲秒答一個字“想”。不過，在一旁的台北市府發言人柯昱安立即補充，“想是thinking（思考），不是want it（想要）的意思”。



柯文哲23日啟程赴以色列訪問參加全球市長會議，26日上午安排參訪台拉維夫證交所，行前與台灣隨行媒體進行早餐敘，回應時事議題。



距離2020大選只剩11個月時間，被外界認為會參選的台北市長柯文哲也動作頻頻，媒體提問“如果要選‘總統’有可能繼續掛無黨籍嗎？”



柯文哲表示，現在看起來要組黨也來不及了，“這個再想”，不過常常是這樣，想也不一定要做。記者追問“所以是想的”、“想組黨的意思嗎”？柯文哲秒回應“想”之後，一旁的台北市府發言人柯昱安立即補充，“想是thinking（思考），不是want it（想要）的意思”。



此外，柯文哲在以色列訪問時曾提到，訪美行程靠“外交部”與美國交涉不容易，要靠民間朋友。“外交部長”吳釗燮今天也回應說，柯的訪美行程台北市政府說不需要“外交部”幫忙。



柯文哲則表示，“其實不管是柯文哲或韓國瑜，他們有時候講話就隨便講一句話，你要用“中央政府”煞有其事的去回應，我覺得也不需要啦，take it easy”。很多事情不需要講一句話整個“外交部”跟部長親自出來回應。