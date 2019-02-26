柯文哲：韓國瑜才當市長2年就爭大位合理嗎？

柯文哲參訪台拉維夫證交所。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月26日電／無黨籍台北市長柯文哲訪問以色列，於當地時間26日上午回應隨行媒體提問中國國民黨高雄市長韓國瑜被拱選2020一事，柯文哲表示，“一個才當市長兩年的人，他到底做得好還是壞不知道，竟然大家拱他選“總統”這是合理的嗎？



柯文哲23日啟程赴以色列訪問參加全球市長會議，26日上午安排參訪台拉維夫證交所，行前與台灣隨行媒體進行早餐敘，回應時事議題。



根據台媒報道，柯文哲對“韓流效應”分析指出，“韓流”的存在有其意義，這也反映當前台灣民意。網路世界興起後，台灣從2013年的洪仲丘事件、2014年太陽花學運、去年九合一選舉，台灣已經慢慢從淺碟政治走向海嘯政治，甚至叫“極端政治”。他說，韓流效應就像2014年白色力量崛起的誇大版，甚至更劇烈。不過柯也笑說，自己跟韓國瑜的民調都不會掉，因為“民進黨拱韓，國民黨4個太陽就完了；國民黨拱柯，蔡英文也很慘”，他和韓國瑜只要站著，民調都不會掉。



柯文哲也坦承，目前只有韓國瑜可以贏柯也是對的，但是他話鋒一轉反問大家“這是合理的嗎”？柯強調，“一個才當市長兩年的人，他到底做得好還是壞不知道，竟然大家拱他選“總統”。這是合理的嗎？（reasonable or not）



柯文哲也談到，台灣有三種典型產物，可以解釋民主現象，就是“颱風、地震、白蟻”，造成台灣沒有什麼事是長久的，因為颱風、地震等天災，以及蟻害都會摧殘環境與生態。柯文哲認為，這是台灣淺碟政治的原因。



柯文哲也對參觀完以色列的國防之後，提出對於網軍的見解表示，他曾經跟國會前以色列國防軍的發言人私下談過，以色列的建軍思維是這樣，它的國防三個問題，叫做“武器”、“人員”與“動機”。以色列能夠買的武器，阿拉伯國家也能夠買，所以武器事實上沒有差特別多，但是在人員方面，他們（以色列）就有很明顯的優勢，因為以色列很注重教育，他們整個國民素質比較高，另外，以色列的國防，花相當的力氣在訓練，比方說他們的平均兵役，男性三年、女性兩年，他們平常的訓練，也花相當多的錢在訓練。



柯文哲接著說，再來就是以色列在整個國防的產業，以網軍為例，因為以色列特別發展不對稱作戰，所以對於“網路”特別注重，所以他們在高中階段，就開始挑選會寫程式的高中生，服役3年時就作為網軍，退役以後這些人又去組公司。事實上以色列很多的國防，他們是買服務，而不是買裝備，什麼意思？他們退伍出去組公司以後，有新發明就倒過來，他們跟以色列國防部提案，讓以色列國防部去購買（他們的服務），同時以色列政府也會協助他們把這些資安的技術，就是網軍的作戰技術再賣到其他國家，所以以色列的重點不是在武器，他們的重點是在他們的人員素質比較好，而且他們的訓練比較好，第二點是他們把整個國防產業化，所以從教育、國防到產業“三合一”，所以他們不僅在網軍方面，在其他領域也是這樣，那特別在網軍，他們花了相當大的力氣特別著眼在這一部分，所以他們的網軍還有編號，他們有很完整的網軍國防產業。



媒體詢問講到網軍，焦點轉回台灣，網路上的義勇軍是不是也要幫你來選舉？報道寫說市政顧問蔡壁如策劃全台性的組織動員一事，柯文哲表示，這他根本不曉得，他每次說他都在媒體上面讀到自己的計劃跟人事布局，他都要回去問“到底是怎麼一回事？”記者提到有人解讀這是在號召全台的柯粉備戰2020？柯文哲說，這個要回去查查看，很多柯粉自動自發的做的事，他也都還要去問“怎麼一回事”。他也笑稱，人在以色列有不在場證明。