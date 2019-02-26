郝龍斌：國民黨初選應將韓國瑜納滾動式民調

國民黨副主席郝龍斌。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／中國國民黨在去年九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020大選，黨中央預定在27日的中常會公布初選方案版本。國民黨副主席郝龍斌26日接受網路媒體專訪時表示，2020大選，國民黨最重要的是贏得勝選。郝龍斌力挺初選辦法應按照既定的“73比”之外，也強調初選制度不宜再做任何更動，並且要將高雄市長韓國瑜納入滾動式民調，找出最強參選人。



郝龍斌在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，“55比”在黨內從來沒有實踐過，“就照現在既有辦法是很務實的”，“中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”規定，裡面很清楚的規定，“總統”、縣市首長、“立法委員”、議員的初選規則，民調佔7成、黨員投票佔3成，但如果二分之一以上的候選人同意的話可以更動。



“初選辦法不適合做太多更動，如果有意見的話下次再更改比較實際一點”，郝龍斌認為，如果初選辦法每個人表達太多意見，除了被民進黨見縫插針，也造成內部紛爭，沒有其他好處，所以不適合在這個時候更改。



關於有中常委呼籲要提高黨員投票比例，郝龍斌指出，國民黨員人口佔全國2%，現在黨員投票佔30%，已經比原來高10倍以上，所以我覺得這個辦法已經把黨意充分顯現，更重要“總統”參選人是要爭取全國支持，所以如果把民調比例降低我個人覺得不太適合”。



對於目前各家民調顯示高雄市長韓國瑜目前支持度最高，基層拱韓國瑜出馬角逐2020大位的聲浪不斷，郝龍斌認為，徵召本來就是選項之一，國民黨最重要是選舉勝選，找出最強候選人，“透過合作產生最強候選人”。



郝龍斌指出，他覺得黨內應該把所有最強候選人做滾動式民調，進行戰力評估，包括韓國瑜在內，透過滾動式民調看哪些候選人能夠勝選，就透過這個機制產生最強候選人，爭取2020大選的勝選。



至於有人提議2020“立委”的提名應該由“總統”候選人而非黨主席決定，郝龍斌則說，區域“立委”可以按照初選規則由提名委員會決定，不分區的提名通常很後期了，也應該給予“總統”候選人適度尊重。



國民黨“總統”初選4月啟動，對於吳敦義有意辭黨主席或請假投入初選的傳言，郝龍斌表示，他相信吳敦義有非常高的政治智慧，“爭取到“總統”大選勝選是他（吳敦義）最高目標”，也是責無旁貸的責任，是否參選或是辭黨主席參選尊重吳敦義的決定。

