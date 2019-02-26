前外交官介文汲：“外交部”何不主動協助韓？

介文汲批，蔡政府只有黨派利益，沒有國家利益。（照片：介文汲臉書） 中評社台北2月26日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪星馬，傳出受到大陸及蔡政府雙重壓力。前駐紐西蘭代表介文汲昨天在臉書發文提出三點質疑，1.為何韓國瑜出訪，“外交部”不主動協助？2.馬國官方是否會出席韓國瑜晚宴，“外交部”應都會有掌握，為何不讓韓國瑜瞭解？3.“外交部”為何未積極運用韓國瑜出訪機會，趁勢提升台灣與馬來西亞的關係。並批民進黨政府心中只有黨派利益，沒有國家利益。



以下為介文汲臉書全文：



韓國瑜訪馬來西亞首日就傳捷報，賣出一億元的農漁產品，但因晚宴未見馬方任何官方人士，傳出疑遭打壓問題，“總統府”馬上跳出來說：有需協助處，我們也會請“外交部”協助。此種回答，大有問題：



1.蔡政府上任後，將推動地方政府外交置為重點，高雄是台灣第二大城，為何韓市長出訪，“外交部”不主動協助？



2.“外交部”掌握與各國官方的聯繫管道，馬國官方是否會出席韓市長晚宴，“外交部”應都會有掌握，為何不讓韓市長瞭解？



3.高雄市可協助推動外交的實力雄厚，韓市長國內聲望極高，願意出訪，“外交部”應求之不得，為何未見積極運用，趁勢提升台灣與馬來西亞的關係，只在旁冷眼旁觀，坐失良機。



民進黨政府心中只有黨派利益，沒有國家利益，由此可見。