高雄外銷金額比去年多？韓國瑜：不跟前任比

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天在新加坡跟兩個通路商簽約拿到將近一億元新台幣的訂單，但是去年高雄市只有外銷新加坡750萬元，懸殊相當大。針對這個部分，韓國瑜受訪表示，不跟前任比，只跟自己比，是自己對自己的要求，“人比人氣死人”。



韓國瑜今天上午跟新加坡商NTUC fairprice(新加坡職工總會平價合作社)簽下3年採購合約，約7000萬元新台幣。下午也跟昇菘集團簽下為期三年的合約，總共至少3000萬元新台幣，因此韓國瑜在新加坡一整天下來，總共就拿到一億元的訂單。



根據高市府的資料，去年全年農產高雄外銷新加坡金額是750萬，外銷馬來西亞外銷金額是100萬台幣，數量相比差了不少，會後聯訪時，隨團媒體也針對這一點來進行詢問。



韓國瑜表示，外銷產品貨出去，人進來，是我承諾高雄市民的我一定要做到，所以我不跟前任的比，是我跟我自己比，我對我自己要求。



韓國瑜表示，前任的市政府有他重視的領域，我這一任的市政府特別重視農民漁民跟勞工，我想每一任政府有他自己的貢獻，我不講你要比阿拉伯數字，當然我們現在可能要開始超越前面的上一任的政府，但是這不是重點，重點是農漁民有沒有因為我們的努力改善他們的生活，照顧了他們的家庭，教育他們下一代的孩子，我覺得我們政府重視的是這個。



韓接著說，“所以我再說一遍，不跟前任政府比，也不跟我們左鄰右舍的縣市比，這樣比的話，人比人氣死人，我們就對自己要求。”