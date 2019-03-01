中評兩會專訪：吳秋北談一國兩制與融合發展

港區全國人大代表、香港工會聯合會會長吳秋北（中評社 金裕超攝） 中評社香港3月1日電（記者 金裕超）港區全國人大代表、香港工會聯合會會長吳秋北日前接受中評社專訪，就“一國兩制”在香港實踐成就及對台灣方案的啟示、內地與香港融合發展、香港樹立國家觀念、香港在改革開放40年中所扮演的角色等問題提出觀察與見解。他認為，“一國兩制”這一偉大創舉在實踐過程中展現出旺盛的生命力，在國家統一的大前提下把兩種社會制度有機結合在一起，這種結合既有利於國家發展，也極大促進了香港發展進步；香港的實踐經驗可以作為台灣方案的參考，兩岸應以實現中華民族偉大復興為目標，用更大的誠意、更加倍的努力去解決祖國統一問題。



談到兩地融合發展，吳秋北指出，香港的態度必須更加積極，主動謀劃如何融入國家發展大局，將香港在國際聯繫、法律制度、專業服務等領域的優勢全面發揮，使內地與香港能夠獲得雙贏。習主席在會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時特別提出了四點希望：一是更加積極主動助力國家全面開放，二是更加積極主動融入國家發展大局，三是更加積極主動參與國家治理實踐，四是更加積極主動促進國際人文交流，這四點對於香港非常有啟發，也是未來兩地融合發展應當努力的方向。



至於香港社會中存在貶抑國家認同的輿論聲量，吳秋北強調，絕大多數香港市民都有很強的國家觀念，抵觸國家意識的聲音是少數反對派在國際反華勢力支持下製造的噪音，再加上一小撮傳媒在不斷放大輿論聲量，就形成一種香港市民在抵觸國家意識的錯覺。工聯會一直以來高舉愛國愛港旗幟，並大力推動民眾教育，讓曾經飽受殖民統治創傷的港人能積極瞭解國家的發展進步，對國家意識有更深層次的認知。



以下為專訪全文：



中評社：您如何評價“一國兩制”這一偉大創舉在香港所取得的成就？



吳秋北：“一國兩制”是一個偉大創舉，在實踐過程中展現出旺盛的生命力，同時也為世界其他國家解決歷史遺留問題貢獻了中國智慧。就“一國兩制”在香港的實踐來看，在國家統一的大前提下，最重要的是把兩種社會制度有機結合在一起，這種結合既有利於國家發展，也極大促進了香港發展進步。從回歸後香港的經濟發展數字可以看到，在1997年回歸時香港GDP總值為1700多億美元，到2017年已經達到3400多億美元，人均GDP在2018年達到4.62萬美元，在數字上就可以看出“一國兩制”在香港所取得的顯著成就。

