林忠山：兩階段初選是國民黨勝選方程式

林忠山。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨前台北縣長周錫瑋拋出“兩階段初選”制度，外界解讀為韓國瑜條款，國民黨前“國家發展研究院”院長林忠山接受中評社訪問表示，“這是國民黨的勝利方程式！”國民黨2020面對的是無黨籍台北市長柯文哲可能出馬角逐，而國民黨高雄市長韓國瑜就得隨時準備當救援投手，兩階段初選即便到時候柯出來了，也不會變成問題。



國民黨可望在27日中常會敲定2020大選的初選遊戲規則，周錫瑋26日拋出“兩階段初選”制度受矚目。



周錫瑋26日接受廣播專訪時宣布，將投入爭取國民黨2020提名，並拋出“兩階段初選”，第一階段黨內初選，勝出者在其他黨或陣營獨立參選人選出爐後，第二階段再看看國民黨內有沒有其他強棒再PK一次，若初選勝出者繼續贏，就讓他參選；若輸其他強棒，就讓強棒出來。雖然周錫瑋強調，並非是韓國瑜條款，但外界解讀如今成為國民黨救星的韓國瑜將成最大受益者。



被問到兩階段初選會不會重演換柱事件，導致爭議不斷？林忠山說，應該不會，若第二組人馬會贏，代表第一組經營得不好，有定出制度，也有預告做滾動式檢討，為了國民黨勝選，大家也比較不會錯愕。



林忠山，台灣大學政治研究所博士，曾以新黨身份任第三屆“國民大會代表”、在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系副教授、三民主義大同盟副理事長兼秘書長。



“這是國民黨的勝利方程式！也可以視為金鋼合體的勝選模式。”林忠山接受中評社訪問時表示，現在國民黨的氛圍、運作，讓民眾感覺都在爭權奪利，沒有團結合作的空間，而周錫瑋的兩階段初選除了能夠在第一階段讓有意挑戰2020的人才有個平台可以論述、凝聚黨的理念，也預告做滾動式檢討，讓大家不會錯愕、臨時換了誰。



林忠山認為，2020面對兩個變數，一個是柯文哲可能出來，這就導致第二個變數，就是韓國瑜隨時準備要變成救援投手，第一階段的人馬出來後，也有優勢，自己趕快去整合、顧盤，而現在有各式各樣的民調，若在民調上第一組人馬沒辦法贏過檯面上出來的人，或是緊追差距不大，就趕快啟動第二階段，用全民調確定最強的人馬，代表國民黨贏得勝選，這樣柯文哲要不要參選2020也不會再是個問題。



林忠山說，現在黨內的太陽們都是有能力的人，前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平調和鼎鼐能力一流、黨主席吳敦義擔任“行政院長”期間，也展現非常好的“治國”長才、朱立倫也有完整政治資歷，彼此都是“治國”良材，“但並不一定是可以勝選的人才”，國民黨內沒什麼好爭的，只有2020選贏了，才能讓太陽們各安其位，也給國民黨在挑選人才上保有最佳彈性應對可能的強敵。



被問到會不會擔心重演2016換柱事件，變得無法凝聚黨員、製造更多紛爭？林忠山指出，應該不會，因為先出來的第一組人馬師出有名，也會兢兢業業經營、整合，如果這樣還讓第二組人馬贏，就代表經營的不好，有兩階段初選制度，也有預告就好，而且假如第一組人馬經營得很好，第二組就沒有空間了，對國民黨而言，兩階段初選絕對是勝選方程式。



至於若舉行兩階段初選，競選時間上會否有問題？林忠山說，現在的選舉時間不會是大問題，韓國瑜在九合一選舉也是在最後2個月造勢起來的，所以並非是大問題。