韓國瑜與新加坡昇菘集團簽約　拿到3年訂單

韓國瑜參觀昇菘超市並試吃高雄水果。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪星馬，展開第三天新加坡行程，韓國瑜26日跟昇菘集團總裁林福星簽訂3年採購長約，金額每年超過50萬新幣，折合台幣約1150萬元。韓國瑜也期盼未來高雄的水產品也能提供給昇菘，擴大農漁出口。



高雄今天簽訂出口品項有木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝。昇菘超市創立於1985年，現為新加坡上市上櫃的超級市場之一，同時也已成為新加坡數一數二的超級市場，於星國擁有54間分店。



林福星表示，其實為了能讓新加坡顧客品嘗到台灣的當季蔬果，昇菘自2010年開始就舉辦台灣食品節，今年邁入第十年了，整體的台灣蔬果銷量從2016年自2017年就增加7成，可見台灣農產品在新加坡都受到廣大的喜愛。



林福星表示，新加坡作為一個花園城市缺乏農業資源，因此90％以上的食材都是從世界各國進口，新加坡政府積極的支持和鼓勵多元化採購，因此當知道韓市長要協助把高雄的農副產品帶到海外，也樂見其成，這不只能為新加坡廣大的消費者提供新的消費體驗，也為高雄市農民和出口商提供商機，合作共贏。



韓國瑜表示，雖然這個訂單並不是很大，但對高雄市的廣大的農民來講，有重要的意義在，我們可以找到更穩定的市場，更穩定的通路，相信對我們廣大的高雄市農民朋友來講，在耕作的時候會有更強大的信心。



韓國瑜表示，再三要求農政單位重視出口品質且價格公道，為了產品的壽命以及永恆的競爭力，未來供貨一定是走高品質，價格盡量讓消費者覺得物超所值，如果將來除了農產，也需要魚產品的話，一定非常樂意的來跟昇菘集團合作。