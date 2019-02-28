社評：美國有可能會在拉丁美洲鑄成大錯

中評社北京2月28日電（評論員 喬新生）中國《解放軍報》發表文章，強烈質疑美國軍事干預拉美國家內政選擇是否正確。現在委內瑞拉政府和反對派劍拔弩張，集會遊行示威活動已經演變成為街頭暴力犯罪活動，一些參加集會遊行示威犯罪分子公然砸爛並且點燃公共汽車，委內瑞拉首都加拉加斯已經失去控制。



不僅如此，美國從巴西、哥倫比亞向委內瑞拉反對派運送所謂人道主義物資，向委內瑞拉國內釋放清晰的信號，美國支持委內瑞拉的反對派，要求委內瑞拉總統盡快交出手中的權力。美國國務卿接受英國新聞媒體採訪時明確表示，不僅要迫使委內瑞拉總統下台，而且要在拉丁美洲顛覆尼加拉瓜和古巴的政權。



美國赤裸裸干涉拉丁美洲國家內政的做法，必然會在拉丁美洲國家產生連鎖反應。美國在拉丁美洲國家發動“顔色革命”，一旦拉丁美洲國家出現社會治安惡性事件，或者出現人道主義災難，美國有可能會聯合拉丁美洲一些國家集體向委內瑞拉發難，甚至不排除採用武力方式推翻委內瑞拉政府。美國的所作所為，實際上是在拉丁美洲國家點燃導火索，如果拉丁美洲國家反對黨認為執政黨不具有合法性，隨時可以發動街頭集會遊行示威抗議活動，推翻合法選舉的政府。如果這種現象周而複始，那麼，拉丁美洲國家永無寧日。



美國在處理拉丁美洲乃至其他地區事務上採用雙重標準極其危險。如果合法政府違背美國政府的意願，美國就會千方百計支持反政府組織甚至支持反政府武裝，通過集會遊行示威以及其他方式製造動亂，美國借機插手拉丁美洲國家的事務。如果美國支持的政府面對反對黨組織的集會遊行示威活動，美國就會轉而支持政府動用國家機器，鎮壓舉行集會遊行示威活動的抗議人群。美國的所作所為，實際上就是要達到控制拉丁美洲國家的目的。為了實現自己的戰略企圖，美國可以粗暴地干涉一個國家的內政，故意在一個國家內部製造動亂，通過培植親信，扶持傀儡政府。



委內瑞拉局勢空前嚴峻。俄羅斯已經發出嚴厲警告，如果國際社會不加以干預，委內瑞拉隨時有可能爆發更激烈的暴力衝突惡性事件。委內瑞拉政府總統宣誓就職之後，委內瑞拉反對黨領袖宣布自己是“臨時總統”，立即得到美國以及拉丁美洲一些國家的承認。這說明美國和拉丁美洲一些國家早有預謀，企圖顛覆委內瑞拉的政權。



委內瑞拉總統拒絕接受美國所謂人道主義援助物資，就是要防止美國全面滲透委內瑞拉。現在委內瑞拉已經關閉了與巴西的邊境，並且切斷了與哥倫比亞連接的高速公路，控制了委內瑞拉外海島嶼，防止美國聯合拉丁美洲一些國家突然發動襲擊，迫使委內瑞拉總統放棄自己的權力。



美國之所以插手干預委內瑞拉的內部事務，根本原因就在於委內瑞拉擁有豐富的油氣資源。美國總統直言不諱，如果美國控制委內瑞拉的油氣資源，那麼，美國不僅會成為世界第一石油出口國，而且有可能會成為世界最大石油儲備國家。美國覬覦委內瑞拉的石油資源，因此，不惜一切代價顛覆委內瑞拉政府，使委內瑞拉的傀儡政府按照美國的意志，經營管理委內瑞拉的油田。



從意識形態的角度來看，拉丁美洲國家始終處於動蕩不安的狀態。上個世紀80年代，華爾街資本進入拉丁美洲國家，給拉丁美洲國家經濟的發展帶來強勁的動力。設立在美國華盛頓的美國國際經濟研究所將上個世紀80年代拉丁美洲國家的經濟奇跡概括為“華盛頓共識”產生的奇跡，認為正是由於實行經濟的自由化和經濟政策的透明化，切實保護私有財產，形成不受管制的金融市場，才使得拉丁美洲國家經濟快速發展。



然而，隨著華爾街資本撤出，拉丁美洲國家很快陷入困境，一些國家財政困難，債台高築，日用消費品短缺，失業率居高不下，社會治安狀況越來越惡化。上個世紀90年代末期，拉丁美洲一些國家的政治領袖在智利首都聖地亞哥召開會議，討論拉丁美洲國家的局勢，通過了《聖地亞哥宣言》，決定全面檢討拉丁美洲國家的資本主義發展道路，選擇玻利瓦爾社會主義的發展道路。



聖地亞哥會議結束之後，拉丁美洲一些國家政治風向發生變化，左派政黨領袖紛紛上台執政，他們在國內推行社會福利主義政策，收購和贖買私有企業，解決政府財政資金困難問題，並且利用政府掌握的行政權力，為中下層居民提供基本的社會福利。



左派政治領袖的經濟政策和社會福利政策，贏得了中下層居民的好感，他們在民主投票選舉過程中將自己手中的選票投給了左派政黨領袖。左派政黨領袖獲得國家政權之後，進一步貫徹落實自己的政治理念，通過實行私營企業的國有化，加大對能源資源的國家控制，強化對中下層居民服務水平，鞏固自己的執政地位。



委內瑞拉在查韋斯的領導下，石油天然氣資源收歸國有，委內瑞拉政府依靠自己所掌握的資源，加快基礎設施建設步伐，為中下層居民提供最基本的社會福利保障。由於查韋斯政府強調對中低收入階層必須予以特別保護，因此，在每一次民主選舉中查韋斯總是能脫穎而出。為了實現長期執政的目的，查韋斯修改憲法，取消了總統的任期限制。



可是，人算不如天算，查韋斯很快重病在身，不得不放棄手中的權力，讓自己的追隨者和接班人競選委內瑞拉總統。現任委內瑞拉總統不負眾望，在查韋斯逝世之後，高舉玻利瓦爾社會主義的旗幟，繼續在委內瑞拉國內實行社會主義改革，把大量資源分配給委內瑞拉的中下層居民。



然而非常不幸的是，由於國際石油價格發生劇烈波動，委內瑞拉財政出現嚴重困難。儘管中國向委內瑞拉伸出援助之手，幫助委內瑞拉渡過難關。但是，由於委內瑞拉缺乏最基本的工業體系，副食品完全依靠國外進口，由於石油產量不斷下降，委內瑞拉很快失去償還債務的能力。非常不幸的是，委內瑞拉總統偏聽偏信，試圖通過貨幣改革解決國內經濟問題，依靠通貨膨脹緩解社會矛盾。



委內瑞拉通貨膨脹，導致委內瑞拉國家信用喪失殆盡。委內瑞拉最困難的時候向國際貨幣基金組織請求經濟援助，可是，由於委內瑞拉政府缺乏經濟管理能力，國際貨幣基金組織不願意幫助委內瑞拉政府渡過難關。中國出於人道主義考慮，在力所能及範圍內，向委內瑞拉提供資金援助。但是現在看來，由於委內瑞拉總統缺乏足夠時間調整經濟結構，無法滿足委內瑞拉普通民眾的日常消費品需求，部分地區選民和自治機構在委內瑞拉反對黨的鼓噪下，公然宣布支持反對黨領袖。委內瑞拉政權岌岌可危。



可以毫不客氣地說，正是由於委內瑞拉政府在經濟上無能為力，才導致反對黨揭竿而起，發動群眾舉行大規模集會遊行示威活動。美國不是支持委內瑞拉政府盡快穩定社會治安秩序，而是鼓勵委內瑞拉反對黨舉行更大規模的集會遊行示威活動。為了表明美國的態度，美國不僅邀請委內瑞拉反對黨領袖到美國訪問，而且通過哥倫比亞、巴西向委內瑞拉提供所謂人道主義援助物資，試圖通過物質引誘，讓更多委內瑞拉選民轉而支持委內瑞拉的反對黨領袖。



如果美國繼續在委內瑞拉製造混亂，不願意和委內瑞拉政府舉行雙邊會談，就雙邊感興趣的問題交換意見，並且在互諒互讓基礎之上達成妥協，那麼，委內瑞拉的局勢有可能會迅速惡化，甚至不排除委內瑞拉反對黨領袖突然發動政變，美國等一些國家高舉保護人權的旗幟進入委內瑞拉，推翻委內瑞拉的政權。



拉丁美洲國家在一次又一次政治動蕩中迷失方向。玻利瓦爾社會主義作為委內瑞拉乃至其他拉丁美洲國家經濟發展的指導思想，強調社會公平進步，強調對弱勢群體的保護，但是，玻利瓦爾社會主義在生產力發展問題上沒有具體清晰的表述。委內瑞拉政府試圖實現國家經濟轉型，擺脫單純依賴石油資源的經濟體制，但是，在國內各政黨相互掣肘之下，委內瑞拉總統根本無法實現自己的經濟計劃。



現在委內瑞拉通過出售石油資源，償還包括中國在內一些國家的貸款。中國希望委內瑞拉保持穩定，因為只有這樣，才能使委內瑞拉經濟好轉，也只有這樣才能確保中國的利益不受損害。



中國歷來主張，解決一個國家的內部事務，主要依靠本國人民，外部勢力的插手干預，有可能會導致問題複雜化，甚至有可能會導致國家利益受到嚴重損害。如果美國接管委內瑞拉政權，那麼，他們將會毫不猶豫地把委內瑞拉石油資源收入囊中，這對於維護委內瑞拉的國家利益，切實保護委內瑞拉人民的利益極為不利。正因為如此，委內瑞拉總統雖然明確表示願意和美國舉行雙邊會談，但是，絕不承諾放棄主權。委內瑞拉政府一定會採取切實有效的措施，保護自己的國家資源。



美國在拉丁美洲國家煽風點火，有可能會鑄成大錯。現在已經有大批拉丁美洲國家居民成群結隊地湧入美國與墨西哥邊境地區，隨時準備進入美國。美國政府為了確保南部地區社會治安穩定，總統要求國會增加財政預算修建隔離墻。美國國會和美國總統圍繞著修建邊境地區隔離墻而發生的矛盾非但沒有克服，反而有可能會進一步激化。如果拉丁美洲國家出現戰爭，那麼，將會有更多拉丁美洲國家的難民進入墨西哥，並且越過邊境進入美國。美國政府應當意識到，如果在拉丁美洲“捅馬蜂窩”，那麼，最終很可能會自食其果。