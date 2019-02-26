“拖歐”刺激二次公投　英國“脫歐”恐延期？

中評社北京2月26日電／針對英國首相特雷莎·梅再次推遲“脫歐”協議在英國議會下院的表決時間，最大反對黨工黨領導人科爾賓25日首次明確表態，工黨可有條件支持新的“脫歐”公投。



新華社報道，分析人士認為，距3月29日英國正式“脫歐”大限就剩一個月，面臨“無協議脫歐”風險上升，特雷莎·梅和反對黨各打算盤，再度角力，在不同力量互相掣肘以及歐盟贊成的情況下，延期“脫歐”可能性增加。



【新聞事實】



英國議會下院原定2月27日就修改後的“脫歐”協議最終表決。但特雷莎·梅24日在前往埃及參加阿盟－歐盟峰會途中對媒體說，改在3月12日之前表決。



就特雷莎·梅推遲議會下院表決，反對黨議員紛紛質疑這是使用拖延戰術，迫使議會不得不在特雷莎·梅的“脫歐”方案與“無協議脫歐”之間作出選擇。



在黨內壓力之下，反對黨工黨領導人科爾賓25日一改此前立場，稱若工黨提出的方案不獲通過，工黨將支持舉行新的“脫歐”公投。



歐洲理事會主席圖斯克當天在阿盟－歐盟峰會閉幕記者會上說，他曾在24日與特雷莎·梅討論過延長“脫歐”最後期限的問題，“我相信就我們所處的情況，延期會是一個合理的解決方案，但首相特雷莎·梅仍相信她有能力避免這一情況發生”。

