中評關注：朱立倫為何對和平協議不表態？

朱立倫對於兩岸和平協議並未持正面態度。（中評社資料照） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）表態角逐中國國民黨2020提名的前主席朱立倫，對主席吳敦義拋出的兩岸和平協議風向球，受訪時表示“民眾最重視的是和平，而不是協議”。至於兩岸最終是否統一，朱則說，那是未來下一世代長遠的目標。朱對統一議題敬而遠之，除了選票考量，亦與其親美路線有很大關係。



朱立倫剛結束為期8天的美國矽谷參訪行程，此行名為“Power UP Taiwan：台灣新經濟”並定調為低調與學習新知之旅，但朱這次也見到許多美國政府剛卸任的重要官員與學者，包括美國總統特朗普前核心幕僚、前國家安全顧問麥馬斯特（H.R. Mcmaster）、也與負責情報的前美國國家情報委員會主席馮稼時（Tom Fingar）等人會面。



朱立倫在美國參訪同時，吳敦義在台灣接受專訪時拋出如果國民黨重返執政，會考慮和大陸洽簽兩岸和平協議，此舉引來綠營全面反撲，甚至立即決定修法將兩岸政治協議門檻拉到比修憲高。吳雖也提出說帖，不反對蔡政府的政治協議雙公投高門檻，與過去的「兩岸不沾鍋」形象已有不同，顯見已往前跨一步。



但朱立倫此趟自美返台後，在兩岸論述上雖提出三個原則和三個中華主張，三原則是和平、民主、繁榮，三個中華則為“中華民國”堅持“憲政”體制、發揚中華文化特色，以及共創中華民族的經濟繁榮，並強調兩岸要求同尊異，但此基調和其之前並無太大改變。



兩岸議題在民進黨近來大打仇中牌、大推戰爭論後，已可以預見會是2020大選的藍綠決勝關鍵。



朱立倫面對這場選戰，即便在選票考量下，對統一議題保持拒離，但如果連吳敦義都走在前面，而他仍瞻前顧後，對黨內初選優勢又少了一項，並非好事。